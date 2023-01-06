تشكيل مانشستر يونايتد - عودة دالوت.. راشفورد يقود الهجوم أمام إيفرتون
الجمعة، 06 يناير 2023 - 21:38
كتب : FilGoal
أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لخوض مواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد إيفرتون.
وجاء تشكيل الشياطين الحمر كالتالي:
حراسة المرمى: دافيد دي خيا
خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافاييل فاران - لوك شو - تيريل مالاسيا
خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز
خط الهجوم: أنتوني - أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد
البدلاء: توم هيتون - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - أرون وان بيساكا - فريد - سكوت مكتوميناي - أنتوني إيلانجا - أليخاندرو جارناتشو
ويشارك ديوجو دالوت بصفة أساسية للمرة الأولى منذ نهاية كأس العالم، بعد أن شارك كبديل في مباراة بورنموث الأخيرة في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز يونايتد 3-0.
فيما يستمر تواجد المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز على مقاعد البدلاء بعد تتويجه مع منتخب بلاده بالمونديال.
على الناحية الأخرى جاء تشكيل إيفرتون بقيادة فرانك لامبارد كالتالي:
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد
خط الدفاع: شيموس كولمان - بن جودفري - كونور كودي - جيمس تاركوفسكي - فيتالي ميكولينكو
خط الوسط: أمادو أونانا - إدريسا جانا
خط الهجوم: أليكس إيوبي - نيل موباي - ديماراي جراي