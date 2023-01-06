تشكيل مانشستر يونايتد - عودة دالوت.. راشفورد يقود الهجوم أمام إيفرتون

الجمعة، 06 يناير 2023 - 21:38

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد وبيرنلي

أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لخوض مواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد إيفرتون.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

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خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافاييل فاران - لوك شو - تيريل مالاسيا

خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد

البدلاء: توم هيتون - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - أرون وان بيساكا - فريد - سكوت مكتوميناي - أنتوني إيلانجا - أليخاندرو جارناتشو

ويشارك ديوجو دالوت بصفة أساسية للمرة الأولى منذ نهاية كأس العالم، بعد أن شارك كبديل في مباراة بورنموث الأخيرة في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز يونايتد 3-0.

فيما يستمر تواجد المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز على مقاعد البدلاء بعد تتويجه مع منتخب بلاده بالمونديال.

على الناحية الأخرى جاء تشكيل إيفرتون بقيادة فرانك لامبارد كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: شيموس كولمان - بن جودفري - كونور كودي - جيمس تاركوفسكي - فيتالي ميكولينكو

خط الوسط: أمادو أونانا - إدريسا جانا

خط الهجوم: أليكس إيوبي - نيل موباي - ديماراي جراي

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