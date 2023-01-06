خليجي 25 - افتتاح رائع ومباراة باهتة.. العراق يتعادل مع عُمان سلبيا

بالرغم من حفل افتتاح "خليجي 25" الرائع والأجواء بين الجماهير في استاد البصرة إلا أن مباراة العراق وعُمان لم تكن على مستوى الحدث نفسه.

وتعادل العراق ضد سلطنة عمان بدون أهداف ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بالنسخة 25 من كأس الخليج.

وتستضيف مدينة البصرة العراقية "خليجي 25" في الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري.

وحصد منتخب العراق النقطة الأولى وكذلك منتخب عمان في المجموعة التي تضم السعودية واليمن أيضا.

ويلعب منتخب السعودية بعد قليل في المباراة الثانية بالجولة الأولى.

كل ما تريد معرفته عن خليجي 25

أحداث المباراة

سدد حسين علي تسديدة قوية في الدقيقة الثالثة من المباراة تصدى لها إبراهيم المخيني حارس منتخب عمان بصعوبة بالغة.

وشهدت الدقيقة 17 عرضية خطيرة للمنتخب العماني مرت داخل منطقة جزاء منتخب العراق ولم تجد المتابع.

ووجه أيمن حسين مهاجم منتخب العراق رأسية خطيرة مرت بجوار مرمى المنتخب العماني بقليل.

وأهدرت اللاعب ذاته فرصة هدف محقق بضربة رأسية جديدة لكنها مرت أعلى المرمى بقليل.

وحرمت العارضة منتخب العراق من تسجيل هدف في الوقت القاتل بعدما نفذ ضرغام إبراهيم ركلة ثابتة بطريقة مميزة ارتطمت بالعارضة وحولها حارس عمان إلى ركلة ركنية.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة السعودية يوم الإثنين المقبل، فيما يلعب منتخب عمان ضد اليمن في اليةم ذاته بالجولة الثانية من المجموعة الأولى.