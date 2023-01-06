خليجي 25 – ثنائي هجومي يقود العراق.. والصبحي أساسي لـ عُمان

الجمعة، 06 يناير 2023 - 17:48

كتب : FilGoal

منتخب العراق قبل مواجهة الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022

يعول الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني لمنتخب العراق على الثنائي أيمن حسين وحسين علي في قيادة هجوم فريقه خلال مواجهة سلطنة عمان.

ويلعب منتخب العراق ضد نظيره العماني ضمن افتتاح كأس الخليج النسخة الـ 25.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات: العراق وسلطنة عمان والسعودية واليمن.

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وتستضيف مدينة البصرة العراقية منافسات "خليجي 25" في الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري.

وجاء تشكيل العراق لمواجهة عمان كالتالي:

المرمى: جلال حسن

خط الدفاع: مصطفى ناظم – على فائز – حسين عمار – ضرغام إسماعيل.

الوسط: أمجد عطوان – أمير العماري – إبراهيم بايش – حسين جبار

الهجوم: حسين علي – أيمن حسين.

في المقابل يعتمد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب عمان على خبرات عصام الصبحي في قيادة هجوم الفريق ضد العراق.

وجاء تشكيل منتخب عمان كالتالي:

المرمى: إبراهيم المخيني

الدفاع: جمعة الحبسي – أحمد الخميسي – أحمد الحارثي – أحمد الكعبي

الوسط: حارب السعدي – أرشد العلوي – جميل اليحمدي – زاهر الأغبري – المنذر العلوي.

الهجوم: عصام الصبحي.

خليجي 25 خليجي 25 - العراق
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