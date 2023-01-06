خليجي 25 – ثنائي هجومي يقود العراق.. والصبحي أساسي لـ عُمان

يعول الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني لمنتخب العراق على الثنائي أيمن حسين وحسين علي في قيادة هجوم فريقه خلال مواجهة سلطنة عمان.

ويلعب منتخب العراق ضد نظيره العماني ضمن افتتاح كأس الخليج النسخة الـ 25.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات: العراق وسلطنة عمان والسعودية واليمن.

وتستضيف مدينة البصرة العراقية منافسات "خليجي 25" في الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري.

🔴 تشكيل منتخب العراق لمواجهة عمان في افتتاح بطولة #خليجي25 pic.twitter.com/axAER4eQNc — FilGoal (@FilGoal) January 6, 2023

وجاء تشكيل العراق لمواجهة عمان كالتالي:

المرمى: جلال حسن

خط الدفاع: مصطفى ناظم – على فائز – حسين عمار – ضرغام إسماعيل.

الوسط: أمجد عطوان – أمير العماري – إبراهيم بايش – حسين جبار

الهجوم: حسين علي – أيمن حسين.

في المقابل يعتمد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب عمان على خبرات عصام الصبحي في قيادة هجوم الفريق ضد العراق.

🔴 تشكيل منتخب عمان لمواجهة العراق في افتتاح بطولة #خليجي25 pic.twitter.com/1lWTNdck8N — FilGoal (@FilGoal) January 6, 2023

وجاء تشكيل منتخب عمان كالتالي:

المرمى: إبراهيم المخيني

الدفاع: جمعة الحبسي – أحمد الخميسي – أحمد الحارثي – أحمد الكعبي

الوسط: حارب السعدي – أرشد العلوي – جميل اليحمدي – زاهر الأغبري – المنذر العلوي.

الهجوم: عصام الصبحي.