مؤتمر كلوب: مشاهدة جاكبو متعة للعين.. وهذه مدة غياب فان دايك

الجمعة، 06 يناير 2023 - 17:42

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول طبيعة إصابة فيرجيل فان دايك لاعب الفريق ومدة غيابه.

وأصيب المدافع الهولندي في مباراة ليفربول وبرينتفورد التي أقيمت الإثنين الماضي وانتهت بخسارة الريدز بثلاثة أهداف لهدف.

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي: "غياب فان دايك ضربة بالنسبة لنا، لم يشعر بصعوبتها كثيرا في الملعب لكنني أخرجته من الملعب في الوقت المناسب".

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وأضاف "التشخيص قاسيا للغاية، أمر مرتبط بالعضلات، أعتقد أنه له علاقة بانطلاقة سريعة في هذه اللحظة".

وواصل "غيابه ليس في صالحنا سيغيب لأسابيع لمدة أكثر من شهر. آمل أن تمر بأسرع وقت ممكن".

وتابع "لن نستطيع الاستفادة منه في الملعب لكن سنستفيد منه خارج الملعب".

وعن كودي جاكبو، أوضح "تدرب ليومين بشكل طبيعي وكامل. لأكون صادقا مشاهدته متعة للعين".

وأتم "أنه لاعب كرة قدم جيد للغاية. ممتاز في المساحات الصغيرة والتسجيل من مسافات بعيدة بالإضافة إلى أنه مراوغ جيد".

ويواجه ليفربول غدا السبت منافسه ولفرهامبتون في الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 28 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

يورجن كلوب كأس الاتحاد الإنجليزي ليفربول
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