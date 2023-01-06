انتهى الجدل.. بلماضي يجدد التعاقد مع منتخب الجزائر

أعلن جهيد زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري تجديد تعاقد جمال بلماضي مع منتخب الخُضر.

وجدد جمال بلماضي عقده مع منتخب الجزائر حتى 2026.

وجاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها زفيزف لـ لإذاعة الوطنية الجزائية: "بلماضي أمضى رفقة طاقمه الفني على عقده الجديد مع المنتخب الوطني".

وأضاف "بلماضي باقٍ مع المنتخب الوطني لأربع سنوات أخرى".

وينتهي العقد السابق لـ بلماضي مع الخضر في ديسمبر 2022 الماضي وأثير الجدول بشأن استمراراه مع عدم تأهل المنتخب إلى كأس العالم والخروج مبكرا من بطولة أمم إفريقيا الماضية.

وتولى بلماضي قيادة منتخب الجزائر في أغسطس 2018.

وقاد الجزائر في 51 مباراة، حقق خلالها فوزا في 34 مباراة وخسر في 5 فقط.

وحقق منتخب الجزائر تحت قيادته سلسلة مستمرة من نتائج لا هزيمة تواصلت 37 مباراة.

وتوج منتخب الجزائر تحت قيادته بلقب أمم إفريقيا الثاني نسخة 2019 التي أقيمت في مصر.