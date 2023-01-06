مانشستر يونايتد يضم جاك بوتلاند

الجمعة، 06 يناير 2023 - 12:17

كتب : FilGoal

جاك بوتلاند - مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد صباح اليوم الجمعة رسميا إتمامه لضم الحارس جاك بوتلاند قادما من صفوف كريستال بالاس.

وأشار يونايتد إلى أن الحارس الإنجليزي سينضم إلى يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

الحارس صاحب الـ29 عاما خاض 87 مباراة في الدوري الإنجليزي وارتدى قميص منتخب إنجلترا تسع مرات.

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وقال بوتلاند لموقع يونايتد الرسمي: "هذا نادي مدهش وأنا سعيد لتمثيله، أتطلع للعمل مع مجموعة لا تصدق من حراس المرمى وأن ندعم بعضنا البعض كل يوم لنخلق أفضل أجواء للتدرب للفريق".

وواصل "لعبت ضد ديفيد دي خيا ومثلت إنجلترا إلى جانب توم هيتون وهما حراس رائعين وسعيد بفرصة المنافسة معهما ودعمهما كزملاء".

وأتم "هناك الكثير تستطيع تلك المجموعة تحقيقه وأشعر بالإثارة لأقدم ما لدي لتحقيق تلك الطموحات".

يأتي ذلك بعدما قرر نيوكاسل قطع إعارة دوبرافكا قبل عدة أيام رغم انتقاله إلى يونايتد لمدة موسم.

وخاض بوتلاند العديد من التجارب مع مختلفة الأندية الإنجليزية مثل برمنجهام وشيلتينهام وستوك سيتي وبارنسلي وليدز يونايتد ودربي كاونتي وكريستال بالاس.

وانضم بوتلاند لكريستال بالاس في صيف عام 2020 قادما من ستوك سيتي.

وخاض الحارس الإنجليزي مع كريستال بالاس 17 مباراة حافظ على نظافة شباكه فيهم ثلاث مرات فقط واستقبل 21 هدفا.

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