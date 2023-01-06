استغل تعثر أرسنال جيدا.. سيتي يهزم تشيلسي المصاب

الجمعة، 06 يناير 2023 - 00:10

كتب : FilGoal

رياض محرز - تشيلسي ومانشستر سيتي

أسقط مانشستر سيتي منافسه تشيلسي بهدف دون رد مساء يوم الخميس في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وحل سيتي ضيفا على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج.

سجل رياض محرز هدف المباراة الوحيد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية زاحفة من جاك جريليش في الدقيقة 63.

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واستغل سيتي تعثر أرسنال بالتعادل سلبيا بدون أهداف مع نيوكاسل ليقلل الفارق بينهما في صدارة جدول الترتيب.

ووصل رصيد سيتي لـ39 نقطة بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 25 نقطة يحتل بهم المركز العاشر.

ويبتعد تشيلسي عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع بـ10 نقاط كاملة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا يوم الأحد المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأصبحت هذه هي أول مرة يفوز فيها سيتي على تشيلسي في أربع مباريات متتالية في كل البطولات للمرة الأولى في التاريخ.

ملخص المباراة

جاءت بداية المباراة هادئة ولم يكن بها إجمالا الكثير من الفرص الخطيرة إذ انحصر اللعب في وسط الملعب بشكل أكبر.

وفي الدقيقة الخامسة اضطر تشيلسي لإجراء تبديل اضطراري بخروج رحيم سترلينج وشارك بدلا منه بيير إيمريك أوباميانج.

وسدد كريستيان بوليسيتش كرة شتتها دفاع سيتي.

واضطر تشيلسي لإجراء تبديل اضطراري ثان بمشاركة كارني تشوكويميكا بدلا من المصاب بوليسيتش.

وسدد إرلينج هالاند كرة قوية مرت أعلى المرمى.

وأطلق كارني تشوكويميكا تسديدة قوية ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى سيتي.

وسدد ناثان أكي كرة قوية ارتطمت بعارضة مرمى تشيلسي.

وسدد بيرناردو سيلفا كرة أخرى لكن تصدى لها الدفاع.

وفي الدقيقة 62 انطلق جريليش من الناحية اليسرى وأرسل عرضية زاحفة قابلها محرز بتسديدة مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لسيتي.

وهدأت المباراة كثيرا بعد الهدف ولم يكن هناك الكثير من الفرص الخطيرة لتنتهي بفوز هام لسيتي.

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