تشكيل مانشستر سيتي – فودين وبيرناردو سيلفا أساسيان ضد تشيلسي
الخميس، 05 يناير 2023 - 21:10
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة تشيلسي مساء اليوم الخميس.
ويستضيف تشيلسي في ملعبه ستامفورد بريدج منافسه مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: إيدرسون
في الدفاع: جواو كانسيلو- ناثان أكي- جون ستونز- كايل ووكر
في الوسط: رودري- كيفن دي بروين- إلكاي جوندوجان
في الهجوم: فيل فودين- إرلينج هالاند- بيرناردو سيلفا
ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة.
ويبتعد سيتي عن أرسنال المتصدر بفارق سبع نقاط وللأخير مباراة أكثر من منافسه.
فيما يأتي تشيلسي في المركز العاشر بـ25 نقطة.
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