تشكيل تشيلسي – سترلينج أساسي ضد سيتي.. وهافيرتز مهاجم وتواجد زياش
الخميس، 05 يناير 2023 - 21:04
كتب : FilGoal
أعلن جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لملاقاة مانشستر سيتي مساء اليوم الخميس.
ويستضيف تشيلسي في ملعبه ستامفورد بريدج منافسه مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: كيبا
في الدفاع: مارك كوكوريا- تياجو سيلفا- كاليدو كوليبالي- سيزار أزبليكويتا
في الوسط: ماتيو كوفاسيتش- دينيس زكريا- حكيم زياش
في الهجوم: كريستيان بوليسيتش- كاي هافيرتز- رحيم سترلينج
ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة.
ويبتعد سيتي عن أرسنال المتصدر بفارق سبع نقاط وللأخير مباراة أكثر من منافسه.
فيما يأتي تشيلسي في المركز العاشر بـ25 نقطة.
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