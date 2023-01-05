خليجي 25 - مدرب العراق:طريقة سيميوني؟ يمكننا اللعب بشكل أفضل.. ونواجه خصما صعبا

الخميس، 05 يناير 2023 - 16:28

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - خيسوس كاساس - إسبانيا

رد خيسوس كاساس المدير الفني لمنتخب العراق على اتباعه طريقه دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد خلال مباريات فريقه بكأس الخليج 25.

وتستضيف مدينة البصرة العراقية منافسات خليجي 25 في الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري.

ويلعب منتخب العراق ضد سلطنة عمان غدا الجمعة ضمن افتتاح منافسات كأس الخليج.

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وقال كاساس خلال المؤتمر الصحفي : "لم يسبق لي التصريح باللعب بطريقة دييجو سيميوني. اللاعبين الموجودين يمكنهم تقديم مستوى أفضل بطريقة مختلفة عن ما يقدمه سيميوني. ما قلته أني أفكر في لعب كل مباراة بشكل منفصل".

وأضاف "أشعر بالثقة في أفراد المنتخب بعد المستوى الذي شاهدته. وعلى كل الأحوال أنا سعيد بجميع اللاعبين حسب المتاح".

وتابع "سنحاول تطبيق فلسفة الكرة الإسبانية بشكل كبير وهذا مشروعنا واخترنا لاعبينا على هذا الأساس. ندرك أهمية البطولة وهذا واضح من حماس الجماهير التي شاهدناها في الشوارع".".

واختتم "سنبذل كل ما نملك لتحقيق نتائج إيجابية ونتمنى أن نوفق بذلك. المنتخب العماني ليس سهلا، نريد تحقيق الفوز، لكننا لدينا خطة للمدى البعيد، وغدا يبدأ مشروعنا".

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كل ما تريد معرفته عن خليجي 25

وتبحث 8 منتخبات خليجية عن الحصول على اللقب رقم 25 في تاريخ المسابقة.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات: العراق (المستضيف) والسعودية وسلطنة عمان واليمن.

في المقابل تضم المجموعة الثانية منتخبات: البحرين (حامل اللقب) وقطر الكويت والإمارات.

وتقام بطولة خليجي بين دول الخليج العربي وكانت البحرين قد حصدت لقب النسخة الأخيرة بالفوز على السعودية بهدف دون رد في 2019.

من هو كاساس

يحظى كاساس بسمعة مميزة، إذ كان المدرب المساعد في منتخب إسبانيا بين يوليو 2018 وفبراير 2022.

وعمل كاساس كالذراع الأيمن لـ لويس إنريكي المدير الفني السابق لـ لاروخا، وعاونه خلال الوصول لنصف نهائي يورو 2020، ولنهائي دوري الأمم الأوروبية 2021.

وسبق لـ كاساس العمل في برشلونة كمحلل أداء للفريق الرديف، وككشاف للفريق الأول، ثم محلل أداء للفريق الأول خلال ولاية لويس إنريكي.

كما كان كاساس مساعد خابي جراسيا في تدريب واتفورد الإنجليزي خلال عام 2018 قبل انضمامه إلى منتخب إسبانيا.

المدرب صاحب الـ 49 سيكون الرجل الأول مع العراق لأول مرة في مسيرته.

منتخب العراق خليجي 25 - العراق
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