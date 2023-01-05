غياب جوارديولا.. أرتيتا ينافس كلوب وهاو على جائزة مدرب الشهر

الخميس، 05 يناير 2023 - 15:09

كتب : FilGoal

إيدي هاو - ميكيل أرتيتا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي المرشحين لجائزة مدرب شهري نوفمبر وديسمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء ذلك بعد نهاية الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وظهر أرتيتا (أرسنال) رفقة يورجن كلوب (ليفربول) وإيدي هاو (نيوكاسل)، وتوماس فرانك (برينتفورد).

وجاءت أرقام المدربين في الشهرين كالآتي:

ميكيل أرتيتا

قاد أرتيتا أرسنال للفوز فقط في 4 مباريات الدوري التي أقيمت خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وحقق أرسنال 4 فوز أمام تشيلسي ولفرهامبتون ووست هام يونايتد وبرايتون على الترتيب.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

يورجن كلوب

قاد كلوب ليفربول للفوز فقط في 4 مباريات الدوري التي أقيمت خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وحقق ليفربول 4 فوز أمام توتنام وساوثامبتون وأستون فيلا وليستر سيتي.

ويحتل ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة.

إيدي هاو

لم يخسر نيوكاسل تحت قيادة هاو في 4 مباريات الدوري الإنجليزي التي أقيمت خلال شهري نوفمبر وديسبمر.

وحقق نيوكاسل 3 فوز أمام ساوثامبتون وتشيلسي وليستر سيتي على الترتيب وتعادل وحيد أمام ليدز يونايتد.

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث برصيد 35 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني و9 نقاط عن المتصدر أرسنال.

توماس فرانك

لم يخسر برينتفورد تحت قيادة فرانك في 4 مباريات الدوري الإنجليزي التي أقيمت خلال شهري نوفمبر وديسبمر.

وحقق بيرنتفورد فوزين أمام مانشستر سيتي ووست هام يونايتد وتعادلين أمام توتنام ونوتينجام فورست.

ويحتل برينتفورد المركز التاسع برصيد 26 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الإنجليزي أرسنال ليفربول إيدي ها أرتيتا كلوب
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