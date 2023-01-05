سون: أشعر بالأسف على عدم قدرتي على مساعدة الفريق بالشكل المطلوب

الخميس، 05 يناير 2023 - 11:40

كتب : FilGoal

سون هيونيج مين

اعترف سون هيونج مين لاعب توتنام بالأسف من عدم تقديمه المساهمة المطلوبة رفقة الفريق الفترة الحالية.

سون هيونج مين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وسجل سون هدفا في فوز توتنام برباعية أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سون عقب المباراة لـ "سكاي": "أشعر بالدهشة مما أنا عليه وكذلك بالأسف للفريق، إنهم يتوقعون مني أن أفعل أكثر مما فعلت اليوم".

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وأضاف "آمل أن يكون هدفي نقطة تحول لاستعادة الثقة والعودة إلى التهديف من جديد".

وتابع "أريد مساعدة الفريق الفترة المقبلة، والأهم استعادة الفريق ثقته بشكل كامل، ندخل على مرحلة صعبة وأن أتمكن من تسجيل العديد من الأهداف".

وعاد سون بعد غياب وهزّ الشباك، وكان أخر هدف سجله سون في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي ثلاثية أمام ليستر سيتي سبتمبر الماضي.

توتنام كذلك عاد إلى سكة الانتصارات بعد خسارة المباراة السابقة على ملعبه أمام أستون فيلا بثنائية دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سون 4 أهداف الموسم الحالي خلال 16 مباراة شارك فيها في الدوري الإنجليزي المتتاز.

ورفع توتنام رصيده إلى النقطة 33 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

توتنام سون الدوري الإنجليزي
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