سيعوض برونو سافيو.. بوليفار يتعاقد مع لاعب الإسماعيلي السابق

أتم نادي بوليفار البوليفي إجراءات التعاقد مع كارميلو ألجاراناز لاعب الإسماعيلي السابق.

كارميلو ألجارانياز النادي :

اللاعب البوليفي لم يشارك مع الإسماعيلي في الدوري سوى في مباراتين فقط قبل أن يرحل ويتقدم بشكوى ضد النادي.

وقال بوليفار في تويتر: " كارميلو ألجاراناز مهاجمنا الجديد. من المؤكد أننا سنحتفل بالعديد من الأهداف معا".

@Bolivar_Oficial sigue sumando jugadores de la selección Boliviana 🇧🇴. Bienvenido @C_Algaranaz17 como nuestro nuevo delantero nacional. Estoy seguro que celebraremos muchos goles juntos. ¡Bienvenido a la Akd! Bolívar es Bolivia 🇧🇴 pic.twitter.com/Ez2g6vEAfm — Marcelo Claure (@marceloclaure) January 3, 2023

ويجيد كارميلو اللعب في مركزي رأس الحربة والجناح وهو ما كان يقوم به البرازيلي برونو سافوي قبل انتقاله من بوليفار إلى الأهلي.

وانضم سافيو لصفوف الأهلي خلال الصيف الماضي لمدة ثلاثة مواسم مع أحقية مد التعاقد لموسم رابع.

ويعد بوليفار هو أبرز الأندية التي تألق معها سافيو بعدما سجل معه 16 هدفا وصنع 4 في 31 مباراة شارك فيها.

ويسعى كارميلو للنجاح في تجربة بوليفار بعدما انتهت تجربته مع الإسماعيلي سريعا.

فترة كارميلو مع الإسماعيلي

زعم كارميلو ألجارانياز لاعب منتخب بوليفيا، أنه تعرض لـ "عنصرية ومضايقات وتلقى تهديدات" خلال فترة تواجده في الإسماعيلي.

وكان يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي قد صرّح لـ FilGoal.com أن لاعبه كارميلو "قد هرب دون معرفة النادي" ووصفه بـ "المغيب".

ونشر كارميلو بيانًا على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي جاء كالآتي:

"لكل بداية نهاية، ولحظات الانفصال دائمًا مؤلمة، لكن اللحظة قد حانت. أعلن عن فسخ تعاقدي من طرف واحد مع الإسماعيلي لعدم الالتزام بتفاصيل التعاقد من طرف إدارة النادي، تلك الإدارة التي لا تعرف كيف تتعامل مع لاعب محترف ودولي.

للأسف الإدارة عاملتني بأكبر قلة احترام وقلة احترافية، لم يحترموا حقوقي أو يوفوا واجباتهم.

لطالما احترمت قرارات المدربين رغم حقيقة أنهم تجاهلوني وأجبروني على التدرب مع الاحتياطيين لمدة 3 أشهر، وقللوا دائمًا من قدراتي، ولذا لن أتحدث عن الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

الإدارة تعمدت التحفظ على جواز سفري ولم أستعده حتى اللحظة. لقد تعرضت لسوء معاملة، عنصرية شديدة، تهديدات والعديد من الأمور الأخرى التي لا أحب الحديث عنها الآن، لكني لحسن الحظ أمتلك ما يكفي من الأدلة لإثبات ما أقوله.

ورغم كل الصعوبات، أقدم الشكر لكل جماهير الإسماعيلي على الثقة والحب والدعم الذي حظيت به، جمهور النادي مختلف تمامًا عن إدارته، ولهذا سأظل ممتنًا لهم دائمًا. تمنيت لو أجعلهم أكثر سعادة، لكن هذه هي كرة القدم.

في النهاية، أتمنى أن يدرك النادي أخطاءه في المستقبل وأن يعامل اللاعبين الأجانب بإنسانية واحترافية وأن يحترم حقوقهم دائمًا لأجل تلك الرياضة الجميلة وحتى لا تتكرر تلك المضايقات العنصرية.

للأسف اضطررت إلى اختبار الوجه الأسود للنادي، تمامًا كما اختبره آخرون بالطبع. نحن اللاعبون الأجانب نترك عائلاتنا وحياتنا على أمل أن نحظى بالأفضل. لم نحضر هنا لنتعرض لسوء المعاملة أو التقليل، ولا حتى نتوسل لنتلقى رواتبنا أو الالتزام ببنود عقودنا. لكن العديد من الإداريين لا يرون الأمر بهذه الصورة ويعتقدون أن اللاعبين المحترفين سيخاطرون بحريتهم ويتعرضون للمضايقات.

أشكر أفراد السفارة البوليفية في مصر، والسفير، والسلطات البوليفية، للمساعدة في إعادتي إلى بلادي.

في النهاية، أشكر كل زملائي في الإسماعيلي على الأوقات الرائعة التي عشناها كفريق، أؤكد لكم أنني لن أنساكم."

ونقلت صحيفة "لا رازون" واسعة الانتشار في بوليفيا مزاعم المهاجم الدولي الذي عاد إلى بلاده بالفعل.

ماذا حدث

الكومي صرّح لـ FilGoal.com: "فوجئنا بسفر اللاعب لأن جواز سفره معنا وأي محترف يأتي إلى هنا يكون مثل الذي حصل على عقد عمل".

وأضاف "كارميلو لا يشارك مع الإسماعيلي ويعيش في الفندق يأكل ويشرب وينام إلى أن ازداد وزنه بشكل كبير وأصبح غير قادر على اللعب، فهو مغيب عن الحياة".

وأكمل "كارميلو حصل على أكثر من 60% في مستحقاته المالية، والأمر ليس له علاقة بالأمور المالية، فهو يعيش حالة نفسية سيئة بسبب عدم مشاركته في المباريات".

وأتم تصريحاته "سنحاول الوصول لحل لهذه الأزمة، ولكن في الوقت الحالي ليس في يدنا أي شيء".

وانضم اللاعب البوليفي البالغ من العمر 26 عاما لصفوف الإسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية من الموسم الماضي.

ولم يشارك مع الإسماعيلي في الدوري سوى في مباراتين فقط.

كما شارك مع الإسماعيلي في مباراتين في بطولة كأس الرابطة، وسجل هدفين أحدهما في شباك الأهلي.