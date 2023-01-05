توتو ميركاتو: ميلان يبدأ مفاوضات التجديد لـ لياو

يستعد ميلان لبدء مفاوضات التجديد لـ رافائيل لياو مهاجم الفريق.

رافائيل لياو النادي : ميلان ميلان

ولم يتبق سوى 18 شهرا على تعاقد لياو صاحب الـ 23 عاما مع ميلان.

وارتبط اسم لياو في الفترة الماضية بالعديد من الأندية الأوروبية وكان أبرزهم تشيلسي.

وكشف موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي عن استعداد ميلان لبدء مفاوضات التجديد مع بداية الأسبوع المقبل.

وأشار التقرير إلى أن تيد ديمفولا وكيل لياو سيصل إلى ميلان يوم الإثنين المقبل لمناقشة تفاصيل العقد الجديد.

وأوضح التقرير أن العقد المقترح من النادي الإيطالي يبلغ قيمته حوالي 7 ملايين يورو صافيا لكل موسم.

ومن المتوقع أن يتواجد بند يتيح للاعب بالرحيل عن فريقه مقابل شرط جزائي بقيمة ما يقارب من 120 مليون يورو.

ويثق ممثلو نادي ميلان في إمكانية التوصل لاتفاق قريبا مع لياو على الرغم من العروض المقدمة.

وكان لياو قد انضم إلى صفوف ميلان قادما من ليل في صيف 2019 مقابل ما يقارب من 30 مليون يورو.

وشارك لياو في 15 مباراة مع ميلان في الدوري الإيطالي هذا الموسم وساهم في 12 هدفا.

إذ نجح لياو في تسجيل سبعة أهداف في الدوري بالإضافة لصناعة خمسة آخرين.

أما في دوري أبطال أوروبا فساهم لياو في خمسة أهداف خلال ست مشاركات خاضهم، بتسجيل هدف وصناعة أربعة آخرين.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي عقب مرور 16 جولة من المسابقة.

وجمع الروسونيري 36 نقطة بفارق خمس نقاط فقط عن نابولي متصدر الترتيب.

وكان ميلان قد حقق الفوز في آخر مباراتين له في الدوري على حساب كل من فيورنتينا وساليرنيتانا.

ويصطدم ميلان بمواجهة روما في الجولة السابعة عشر من المسابقة والمقرر إقامته يوم الأحد.