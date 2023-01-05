كين يعلق على مواجهتي أرسنال ومانشستر سيتي

شدد هاري كين لاعب توتنام على عودة الفريق إلى سكة الانتصارات بعد الفوز برباعية أمام كريستال بالاس.

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وكان توتنام خسر المباراة السابقة على ملعبه أمام أستون فيلا بثنائية دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كين لـ "سكاي" عقب المباراة: "الفوز كان مهما للغاية، ونجحنا في استعادة الانتصارات من جديد".

وأضاف "لقد قدمنا أداءً جيدًا أمام برينتفورد للخروج بشيء من المباراة، ثم كانت الخسارة على أرضنا بمثابة ضربة قبل أيام قليلة".

وتابع "بدأنا المباراة بشكل جيد، وقمنا بتحويلها في صالحنا في الشوط الثاني على الرغم من الصعوبة في أول نصف ساعة من اللقاء".

وواصل "هذه المباراة كانت إحدى اللقاءات التي إذا استقبلت هدفا تكون العودة صعبة للغاية، الهدف أتى في توقتيت مهم للغاية ومن الجديد كذلك الحفاظ على نظافة شباكنا".

وأتم "مواجهة أرسنال ومانشستر سيتي؟ تلاحم المباريات سريع وكثيف وتحقيق الفوز أمام كريستال بالاس إشارة جيدة ومهمة".

وفاز توتنام برباعية مقابل لا شيء أمام كريستال سيتي في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وسجل كين ثنائية ووصل إلى الهدف رقم 264 مع توتنام، ويفصله فقط هدفين لمعادلة رقم جيمي جريفس الهداف التاريخي للفريق.

كما وصل للهدف رقم 15 في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلف إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

ورفع توتنام رصيده إلى النقطة 33 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.