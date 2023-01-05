الأغلى في التاريخ.. برينتفورد يستعير شادي موهبة ألمانيا

أعلن نادي برينتفورد الإنجليزي عن تعاقده مع كيفين شادي قادمًا من فرايبورج الألماني في فترة الانتقالات الشتوية.

ووقّع شادي على عقد لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

الجناح الألماني ذو الأصول النيجيرية يمتلك بندًا في عقده يسمح له بالانتقال إلى بريتفورد بشكل نهائي في نهاية الموسم.

✍ Kevin Schade joins us on loan until the end of the season, subject to international clearance. We expect to make the deal permanent for a club-record undisclosed fee in the summer, with Schade set to sign a five-year contract.#SchadeSigns — Brentford FC (@BrentfordFC) January 4, 2023

وذكر برينتفورد أنه من المتوقع تفعيل بند الشراء وتوقيع عقد لمدة 5 سنوات مع شادي بمقابل قياسي في تاريخ النادي.

وأفاد فلوريان بلينتنبيرج صحفي شبكة سكاي سبورتس ألمانيا أن قيمة الصفقة ستقدر بـ 24 مليون يورو.

وصرّح توماس فرانك المدير الفني لـ برينتفورد: "كيفين صفقة تقليدية لـ برينتفورد".

وشرح: "إنه شاب وموهبة مبشرة، نرى مستقبلًا واعدًا للاعب".

وأضاف: "إنه قادر على اللعب في أي مكان في المراكز الثلاثة الأمامية، لديه سرعة كبيرة ويجيد الركض خلف الدفاعات".

فيما صرّح شادي: "شاهدت المباراة أمام ليفربول، كانت جنونية".

وأضاف: "أريد أن ألعب مع هؤلاء اللاعبين وأن أسجل الأهداف وأفوز على أفضل الفرق".

شادي (21 عامًا) خاض 36 مباراة مع فرايبورج منذ تصعيده للفريق الأول، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4.

It's been a breakthrough season for @SCFreiburg youngster Kevin Schade! 🌟 How would you rate his #Bundesliga campaign out of 10? pic.twitter.com/WjNP7MUHDb — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 10, 2022

وُلد لأب نيجيري وأم ألمانية، مثّل شادي منتخبات ألمانيا للناشئين والشباب.

وسيكون شادي أغلى صفقة في تاريخ النادي، محطمًا قيمة انتقال كين لويس بوتر المنتقل من هال سيتي مطلع الموسم الحالي مقابل 19 مليون يورو.