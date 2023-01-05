الأغلى في التاريخ.. برينتفورد يستعير شادي موهبة ألمانيا

الخميس، 05 يناير 2023 - 00:24

كتب : FilGoal

كيفن شادي - برينتفورد

أعلن نادي برينتفورد الإنجليزي عن تعاقده مع كيفين شادي قادمًا من فرايبورج الألماني في فترة الانتقالات الشتوية.

ووقّع شادي على عقد لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

الجناح الألماني ذو الأصول النيجيرية يمتلك بندًا في عقده يسمح له بالانتقال إلى بريتفورد بشكل نهائي في نهاية الموسم.

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وذكر برينتفورد أنه من المتوقع تفعيل بند الشراء وتوقيع عقد لمدة 5 سنوات مع شادي بمقابل قياسي في تاريخ النادي.

وأفاد فلوريان بلينتنبيرج صحفي شبكة سكاي سبورتس ألمانيا أن قيمة الصفقة ستقدر بـ 24 مليون يورو.

وصرّح توماس فرانك المدير الفني لـ برينتفورد: "كيفين صفقة تقليدية لـ برينتفورد".

وشرح: "إنه شاب وموهبة مبشرة، نرى مستقبلًا واعدًا للاعب".

وأضاف: "إنه قادر على اللعب في أي مكان في المراكز الثلاثة الأمامية، لديه سرعة كبيرة ويجيد الركض خلف الدفاعات".

فيما صرّح شادي: "شاهدت المباراة أمام ليفربول، كانت جنونية".

وأضاف: "أريد أن ألعب مع هؤلاء اللاعبين وأن أسجل الأهداف وأفوز على أفضل الفرق".

شادي (21 عامًا) خاض 36 مباراة مع فرايبورج منذ تصعيده للفريق الأول، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4.

وُلد لأب نيجيري وأم ألمانية، مثّل شادي منتخبات ألمانيا للناشئين والشباب.

وسيكون شادي أغلى صفقة في تاريخ النادي، محطمًا قيمة انتقال كين لويس بوتر المنتقل من هال سيتي مطلع الموسم الحالي مقابل 19 مليون يورو.

برينتفورد الدوري الإنجليزي
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