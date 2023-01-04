توتنام يستعيد الانتصارات برباعية في كريستال بالاس.. وكين على بعد هدفين من الهداف التاريخي

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 23:51

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام

قاد هاري كين فريقه توتنام للفوز على كريستال بالاس برباعية دون رد في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب سيلهريست بارك.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

واستعاد توتنام الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعدما خسر المباراة السابقة على ملعبه أمام أستون فيلا بثنائية دون رد.

ورفع توتنام رصيده إلى النقطة 33 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
للتخلص من كابوس قادش.. نجم أستراليا ينضم إلى فريق روزيسكي في مباراة غائبة منذ 20 عاما.. أتليتكو بالقوة الضاربة يعبر أوفييدو في كأس إسبانيا رومانو: اجتماع تشيلسي وبنفيكا بشأن إنزو فيرنانديز انتهى بدون اتفاق

بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 22 في المركز 12.

رقم جديد لـ كين

ووصل كين إلى الهدف رقم 264 مع توتنام، ويفصله فقط هدفين لمعادلة رقم جيمي جريفس الهداف التاريخي للفريق.

كما وصل للهدف رقم 15 في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلف إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وصف المباراة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين ولم يشهد أي فرص خطيرة على المرمى.

ولكن في الشوط الثاني انتفض توتنام وسجل 4 أهداف متتالية حقق بها فوزا عريضا.

وافتتح هاري كين الأهداف في الدقيقة 48 بضربة رأسية بعد عرضية من الكرواتي إيفان بيريسيتش.

ثم أضاف كين الهدف الثاني في الدقيقة 53 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وجاء الدور على الظهير الأيمن مات دوهيرتي ليسجل الهدف الثالث لتوتنام في الدقيقة 68 بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

واختتم الكوري الجنوبي سون هيونج مين رباعية توتنام في الدقيقة 72 بعد انفراد بالمرمى إثر تمريرة هاري كين.

*****

في مباراة أخرى حقق نوتينجهام فورتس الفوز الرابع له في الدوري هذا الموسم على ساوثامبتون بهدف دون رد.

ليرفع رصيده إلى النقطة 17 ويرتقي إلى المركز الـ15 بجدول الترتيب.

بينما توقف رصيد ساوثامبتون عند النقطة 12 وتراجع إلى المركز الأخير.

وتعادل وست هام يونايتد مع ليدز يونايتد بهدفين لكل فريق.

وازداد رصيد الهامرز إلى النقطة 15 في المركز الـ17، ووصل ليدز إلى النقطة 17 في المركز الـ14.

وأخيرا تعادل أستون فيلا مع ولفرهامبتون بهدف لكل فريق، ليصل الفيلانز إلى النقطة 22 في المركز الـ11، ويصل ولفرهامبتون إلى النقطة 14 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

توتنام الدوري الإنجليزي هاري كين
نرشح لكم
غياب لاعبي ليفربول.. ثنائي من أرسنال ويونايتد ينافس هالاند على جائزة لاعب الشهر غياب جوارديولا.. أرتيتا ينافس كلوب وهاو على جائزة مدرب الشهر سون: أشعر بالأسف على عدم قدرتي على مساعدة الفريق بالشكل المطلوب كين يعلق على مواجهتي أرسنال ومانشستر سيتي كونتي يسهب في الإشادة بـ هاري كين مواعيد مباريات الخميس 5 يناير 2023.. مواجهتا الأهلي والزمالك وقمة إنجليزية وأخرى سعودية الأغلى في التاريخ.. برينتفورد يستعير شادي موهبة ألمانيا مؤتمر جوارديولا: إذا استمر أرسنال هكذا لن نستطيع إيقافهم.. علينا أن نكون مثاليين
أخر الأخبار
رونالدو: الأهم هو الحاضر والاستمتاع والمساعدة في تطور السعودية.. والدوري تنافسي للغاية 7 دقيقة | الوطن العربي
طلعت يوسف: إنبي استحق ركلة جزاء أمام الأهلي.. ولم أحفظ أسماء اللاعبين حتى مباراة الاتحاد 10 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر تين هاج – عن إعلان صفقة جديدة.. وتفادي مشكلة مبكرة وعدم التفكير في الفوز ببطولات 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحدهم تأهل مباشرة.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدور الثالث التمهيدي من كأس مصر 30 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر كولر: طلبت من ديانج هذا الهدف بين الشوطين.. وأنا من يحث عبد القادر على المراوغة 30 دقيقة | الكرة المصرية
نقل أحمد نبيل "كوكا" إلى المستشفى بعد إصابته أمام إنبي 47 دقيقة | الكرة المصرية
سجل وتفوق في التمرير.. أليو ديانج رجل مباراة الأهلي ضد إنبي ساعة | الكرة المصرية
ماركا: بيبي مرشح لمجاورة رونالدو في النصر ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 2 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 3 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 4 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين