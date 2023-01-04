الكومي: سنتمم الصفقة التبادلية مع المصري.. ولا نمانع رحيل عبد الرحمن مجدي

كشف يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي موعد إتمام الصفقة التبادلية مع النادي المصري.

وقال الكومي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "سنوقع غدا عقود انتقال عمر الوحش ومحمد الشامي إلى المصري مقابل انتقال فريد شوقي ومحمد عنتر للإسماعيلي مع حصولنا على 7 ملايين جنيه".

وأضاف "هناك اتفاق مع ميدو أن يستمر في البرنامج الخاص به بسبب التعاقد بينه وبين القناة وهو سيعمل في البرنامج خلال الأيام التي لا تتعارض مع عمله في الإسماعيلي".

وواصل "يوجد عروض مصرية وخليجية لـ باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي ولكنها غير جدية".

وأكمل "عبد الرحمن مجدي يبحث عن الرحيل من الإسماعيلي ولذلك لا يركز في الملعب مع الفريق وإذا حصلنا على عرض جيد لا نمانع بيعه".

وأتم تصريحاته "غير مقبول أن يهاجمني جمهور الإسماعيلي، أنا رئيس النادي وأقوم بعملي".