الكومي: سنتمم الصفقة التبادلية مع المصري.. ولا نمانع رحيل عبد الرحمن مجدي

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 23:30

كتب : بسام أبوبكر

يحيى الكومي

كشف يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي موعد إتمام الصفقة التبادلية مع النادي المصري.

محمد الشامي

النادي : الإسماعيلي

عمر الوحش

النادي : الإسماعيلي

المصري
الإسماعيلي

وقال الكومي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "سنوقع غدا عقود انتقال عمر الوحش ومحمد الشامي إلى المصري مقابل انتقال فريد شوقي ومحمد عنتر للإسماعيلي مع حصولنا على 7 ملايين جنيه".

وأضاف "هناك اتفاق مع ميدو أن يستمر في البرنامج الخاص به بسبب التعاقد بينه وبين القناة وهو سيعمل في البرنامج خلال الأيام التي لا تتعارض مع عمله في الإسماعيلي".

أخبار متعلقة:
نقل مباراة الإسماعيلي والحدود إلى القاهرة خبر في الجول – جلسة حاسمة بين المصري ومحمد عنتر.. وموقف الإسماعيلي خبر في الجول - الإسماعيلي يتوصل لاتفاق مع فخر الدين بن يوسف لتسوية القضية

وواصل "يوجد عروض مصرية وخليجية لـ باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي ولكنها غير جدية".

وأكمل "عبد الرحمن مجدي يبحث عن الرحيل من الإسماعيلي ولذلك لا يركز في الملعب مع الفريق وإذا حصلنا على عرض جيد لا نمانع بيعه".

وأتم تصريحاته "غير مقبول أن يهاجمني جمهور الإسماعيلي، أنا رئيس النادي وأقوم بعملي".

محمد الشامي عمر الوحش الإسماعيلي المصري
نرشح لكم
مصدر من الزمالك لـ في الجول: أسامة نبيه يرحل عن الجهاز الفني مصدر من الأهلي لـ في الجول: فحوصات جديدة لـ يعقوبو الخميس.. واقتراح بحل وسط محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك والداخلية بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن موعد ومكان إقامة قرعة كأس العالم للأندية محمود البنا حكما لمباراة إنبي والأهلي مدير أعمال تاكيس لـ في الجول: نملك عرضا مصريا من ناد جماهيري في الجول يكشف سبب غياب شيكابالا ويوسف نبيه عن مواجهة الداخلية قائمة الزمالك - غياب يوسف أسامة وشيكابالا أمام الداخلية.. وعودة شلبي
أخر الأخبار
ابنهم أصابهم بسكتة قلبية.. برشلونة يتجنب إحراج كأس إسبانيا في مباراة مجنونة من 7 أهداف ساعة | الكرة الأوروبية
الأغلى في التاريخ.. برينتفورد يستعير شادي موهبة ألمانيا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الزمالك لـ في الجول: أسامة نبيه يرحل عن الجهاز الفني 2 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: فحوصات جديدة لـ يعقوبو الخميس.. واقتراح بحل وسط 2 ساعة | الكرة المصرية
توتنام يستعيد الانتصارات برباعية في كريستال بالاس.. وكين على بعد هدفين من الهداف التاريخي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
الهزيمة الأولى في الدوري.. نابولي يتعطل بعد 11 انتصارا على التوالي بخسارة أمام إنتر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
للتخلص من كابوس قادش.. نجم أستراليا ينضم إلى فريق روزيسكي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية السعودية: 3 شروط لمشاركة رونالدو مع النصر 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 2 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 3 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 4 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين