مدافع أرسنال يعترض على عدم احتساب ركلة جزاء أمام نيوكاسل

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 15:26

كتب : FilGoal

جابرييل ماجاليس - أرسنال

اعترض جابرييل ماجاليس مدافع أرسنال على عدم احتساب الحكم لركلة جزاء أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

وتعادل أرسنال سلبيا أمس الثلاثاء مع نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر ماجاليس تغريدة عبّر تويتر بفيديو يوضح لقطة دفع مدافع نيوكاسل له داخل منطقة الجزاء.

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أرتيتا كذلك زعم وجود ركلتي جزاء لم يتم احتسابهما لصالح أرسنال في المباراة.

وقال لـ سكاي عقب المباراة: "كان لنا ركلتين جزاء. لا أتحدث عن الحكام، لكنها فضيحة عدم احتساب الحكم لهما".

وأوقف نيوكاسل يونايتد سلسلة انتصارات أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وحقق أرسنال 5 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي قبل التعادل.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 44 في الصدارة، بينما وصل نيوكاسل إلى النقطة 35 في المركز الثالث.

الدوري الإنجليزي أرسنال جابرييل ماجاليس
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