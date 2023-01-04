مدافع أرسنال يعترض على عدم احتساب ركلة جزاء أمام نيوكاسل
الأربعاء، 04 يناير 2023 - 15:26
كتب : FilGoal
اعترض جابرييل ماجاليس مدافع أرسنال على عدم احتساب الحكم لركلة جزاء أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.
وتعادل أرسنال سلبيا أمس الثلاثاء مع نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونشر ماجاليس تغريدة عبّر تويتر بفيديو يوضح لقطة دفع مدافع نيوكاسل له داخل منطقة الجزاء.
🤦🏽♂️ pic.twitter.com/RJfKfjuobA— Gabriel Magalhaes (@biel_m04) January 4, 2023
أرتيتا كذلك زعم وجود ركلتي جزاء لم يتم احتسابهما لصالح أرسنال في المباراة.
وقال لـ سكاي عقب المباراة: "كان لنا ركلتين جزاء. لا أتحدث عن الحكام، لكنها فضيحة عدم احتساب الحكم لهما".
وأوقف نيوكاسل يونايتد سلسلة انتصارات أرسنال في الدوري الإنجليزي.
وحقق أرسنال 5 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي قبل التعادل.
ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 44 في الصدارة، بينما وصل نيوكاسل إلى النقطة 35 في المركز الثالث.