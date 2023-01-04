أثليتك: مانشستر يونايتد مهتم بحارس كريستال بالاس

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 15:09

كتب : FilGoal

جاك بوتلاند

دخل مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس من أجل ضم حارسه جاك بوتلاند.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإن تعاقد بوتلاند ينتهي مع بالاس بنهاية الموسم الجاري ويمكن أن يقوم النادي اللندني بمد تعاقد الحارس لموسم آخر ومن ثم إعارته إلى يونايتد.

وأشار التقرير إلى أن بوتلاند كان أحد أهداف يونايتد الصيف الماضي قبل ضم مارتن دوبرافكا من نيوكاسل.

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يأتي ذلك بعدما قرر نيوكاسل قطع إعارة دوبرافكا قبل عدة أيام رغم انتقاله إلى يونايتد لمدة موسم.

اللاعب صاحب الـ29 عاما خاض العديد من التجارب مع مختلفة الأندية الإنجليزية مثل برمنجهام وشيلتينهام وستوك سيتي وبارنسلي وليدز يونايتد ودربي كاونتي وكريستال بالاس.

وانضم بوتلاند لكريستال بالاس في صيف عام 2020 قادما من ستوك سيتي.

وخاض الحارس الإنجليزي مع كريستال بالاس 17 مباراة حافظ على نظافة شباكه فيهم ثلاث مرات فقط واستقبل 21 هدفا.

جاك بوتلاند كريستال بالاس مانشستر يونايتد
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