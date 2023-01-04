إيدي هاو يكشف حقيقة بند إعارة رونالدو إلى نيوكاسل

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 13:57

كتب : FilGoal

إيدي هاو

كشف إيدي هاو المدير الفني لـ نيوكاسل يونايتد حقيقة وجود بند استعارة كريستيانو رونالدو من النصر حال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وانضم رونالدو إلى النصر لمدة موسمين ونصف أي ينتهي صيف 2025.

وانتشرت أنباء عن وجود بند في عقد النجم البرتغالي ينص على انضمامه إلى نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة حال التأهل إلى دوري الأبطال.

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وقال هاو عقب مباراة أرسنال: "نتمنى لـ كريستيانو رونالدو كل التوفيق، لكن لا حقيقة لهذا من جانبنا".

وتعادل نيوكاسل سلبيا مع أرسنال في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وكانت صندوق الاستثمار السعودي استحوذ على نيوكاسل يونايتد العام الماضي.

وقُدم رونالدو إلى جماهير النصر أمس الثلاثاء في ملعب مرسول بارك.

وسيرتدي صاروح ماديرا رقم 7 المعتاد.

رونالدو أصبح حرا منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلال توقف كأس العالم 2022.

النجم البرتغالي هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في 2008 و2014 و2016 و2017 و2018.

رونالدو كذلك هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز بـ يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.

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