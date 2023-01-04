الضربات تلاحق ليفربول.. فان دايك قد يغيب لشهر

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 13:28

كتب : FilGoal

فان دايك

تلقى ليفربول ضربة جديدة باقتراب غياب مدافعه وقائد الفريق فيرجيل فان دايك لشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام برينتفورد.

وأصيب المدافع الهولندي في مباراة ليفربول وبرينتفورد التي أقيمت الإثنين الماضي وانتهت بخسارة الريدز بثلاثة أهداف لهدف.

وشهدت المباراة خروج فان دايك مستبدلا بين شوطيها وأكد مدرب ليفربول يورجن كلوب آنذاك أن التبديل كان بمثابة إجراء احترازي فقط.

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لكن أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب الهولندي معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

وأشار موقع "ليفربول إيكو" إلى أنه من المتوقع أن يستمر غياب فان دايك لشهر كامل لكنه سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الأيام المقبلة لتحديد مدة غيابه بشكل أدق.

يأتي ذلك امتدادا لمعاناة ليفربول من الإصابات في ظل غياب ديوجو جوتا ولويس دياز.

ويستعد ليفربول لملاقاة ولفرهامبتون في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي السبت المقبل.

وبعد ذلك بأسبوع سيواجه ليفربول منافسه برايتون في الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة.

فان دايك ليفربول
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