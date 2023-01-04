أرتيتا: فضيحة عدم احتساب الحكم لركلتي الجزاء.. وهذه ليست طريقة لعب نيوكاسل

وصف ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عدم احتساب الحكم لركتلي الجزاء أمام نيوكاسل يونايتد "بالفضيحة".

وتعادل أرسنال سلبيا أمام نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وزعم أرتيتا وجود ركلتي جزاء لم يتم احتسابهما لصالح أرسنال في المباراة التي جمعتهما أمام نيوكاسل يوناتيد.

وقال أرتيتا عقب المبارة لـ "سكاي": "كان لنا ركلتين جزاء. لا أتحدث عن الحكام، لكنها فضيحة عدم احتساب الحكم لهما".

وأضاف "لا أتفهم لماذا لم تحتسب تقنية الفيديو ركلتي الجزاء لنا".

وتابع "أنا فخور بفريقي للغاية، الجميع لعب بشكل جيد في مختلف أنحاء الملعب ولم نفتقد سوى للمسة الأخيرة".

وواصل "لا أظن أن نيوكاسل كان يريد اللعب بالطريقة التي خاض بها المباراة، هذه ليست طريقة لعبهم، لم يلعبوا من قبل ضد أي فريق بهذا الشكل".

وأتم "لاعبي فريقي فعلوا كل ما بإمكانهم للحصول على الثلاث نقاط وأنا فخور بهم".

أوقف فريق نيوكاسل يونايتد سلسلة انتصارات أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وحقق أرسنال 5 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي قبل التعادل.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 44 في الصدارة، بينما وصل نيوكاسل إلى النقطة 35 في المركز الثالث.