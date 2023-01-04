الانتصار الرابع على التوالي.. مانشستر يونايتد يهزم بورنموث بثلاثية

واصل مانشستر يونايتد صحوته في منافسات الدوري الإنجليزي بتحقيق انتصاره الرابع على التوالي بعد التغلب على بورنموث.

ونجح مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على بورنموث بثلاثة أهداف دون مقابل.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، ويتفوق عليه نيوكاسل بفارق الأهداف وللشياطين الحمر مباراة أقل.

أما بورنموث فتعرض للخسارة للمباراة الثالثة على التوالي ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

رقم مميز لراشفورد

سجل راشفورد للمباراة الرابعة على التوالي مع مانشستر يونايتد ليسجل رقما مميزا في مسيرته.

وأصبح راشفورد مسجلا للمباراة الرابعة على التوالي للمرة الأولى في مسيرته.

ورفع راشفورد رصيده إلى سبعة أهداف في مسابقة الدوري مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.

وساهم الجناح الإنجليزي في عشرة أهداف لصالح مانشستر يونايتد هذا الموسم.

شباك نظيفة

حافظ مانشستر يونايتد على شباكه نظيفة للمباراة الثالثة على التوالي.

وفي آخر ست مباريات بالدوري الإنجليزي نجح مانشستر يونايتد في الخروج بشباك نظيفة في أربعة منهم.

وقلص مانشستر يونايتد الفارق إلى 9 نقاط فقط عن أرسنال المتصدر.

وصف المباراة

بدأ مانشستر يونايتد اللقاء بسيطرة وكاد أن يسجل مبكرا برأسية من مارسيال ولكن مرت بجوار القائم.

ونجح كاسيميرو في افتتاح التسجيل في الدقيقة 23 بعد عرضية كريستيان إريكسن ليحولها لاعب الوسط البرازيلي بقدمه داخل شباك بورنموث.

وباغت برونو فيرنانديز دفاعات بورنموث بعرضية رائعة في الدقيقة 33 ولكن شتتها الدفاع بنجاح.

ومع بداية الشوط الثاني نجح لوك شاو في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 49 بعد تمريرة رائعة من البديل جارناتشو.

وأهدر مارسيال فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 55 لتمر بجوار القائم الأيمن.

وأنقذ ديفيد دي خيا مرماه في الدقيقة 58 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأهدر جارناتشو فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78 بتسديدة رائعة ولكن ارتطمت بالقائم الأيسر.

وقتل راشفورد المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 86 على يسار حارس المرمى.

وكاد بورنموث أن يسجل هدفه الوحيد في الدقيقة 93 ولكن ارتطمت الكرة بالعارضة.

ويلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة أمام مانشستر سيتي يوم السبت 14 يناير الجاري.