قمة ممتعة وتعادل سلبي.. انتصارات أرسنال تتوقف أمام نيوكاسل

أوقف فريق نيوكاسل يونايتد سلسلة انتصارات أرسنال في الدوري الإنجليزي بتعادل سلبي المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 19 من المسابقة والتي أقيمت بملعب الإمارات.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 44 في الصدارة، ووصل نيوكاسل إلى النقطة 35 في المركز الثالث.

وحقق أرسنال 5 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي قبل أن يتعادل مع نيوكاسل.

وصف المباراة

بدأ أرسنال بالهجوم منذ انطلاق المباراة ومر ساكا من الناحية اليمين وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها نيك بوب.

ومن جديد انطلق ساكا بالكرة ومررها إلى مارتينيلي الذي بدوره لعبها إلى تشاكا والذي سدد كرة مرت جوار المرمى.

ونفذ مارتن أوديجارد مخالفة من خارج منطقة الجزاء قابلها جابريال بضربة رأسية لكن الكرة مرت جوار القائم في فرصة خطيرة لأرسنال.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني أخطأ آرون رامسديل حارس أرسنال في لعب الكرة ليضغط عليه جولينتون ويقطع الكرة قبل أن يبعدها الدفاع ويصحح الموقف.

وسدد مارتينيلي كرة من أمام منطقة الجزاء لكن نيك بوب تصدى لها بسهولة

وغادر كالوم ويلسون الملعب رفقة ميجيل ألميرون وشارك الثنائي كريس وود وجاكوب مورفي.

ومن جديد أهدر مارتينيلي فرصة التقدم بضربة رأسية بعد ركنية نفذها ساكا لكن الكرة مرت جوار القائم في الدقيقة 80.

وكاد إيدي نيكيتياه أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 87 بعدما واجه المرمى لكنه سدد وتصدى له نيك بوب ببراعة وحافظ على نظافة شباكه.

وطالب لاعبو أرسنال بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعدما لمست الكرة يد مدافع نيوكاسل.

لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب وعدم وجود مخالفة.

وحاول أرسنال إحراز هدف الانتصار في الوقت المتبقي ولكن دون أن تنجح محاولاته، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.