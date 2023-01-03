أمير توفيق لـ في الجول: الأهلي سيتمم التعاقد مع عزيز يعقوبو بعد الكشف الطبي

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 22:38

كتب : أحمد الخولي

عزيز يعقوبو

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي عن مستجدات انتقال المهاجم الغاني عزيز يعقوبو إلى الفريق الأحمر.

وقال أمير توفيق لـFilGoal.com: "تم الاتفاق مع عزيز يعقوبو على الحضور إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة".

وأضاف "الأهلي سيتمم إجراءات التعاقد مع يعقوبو بعد اجتياز اللاعب للكشف الطبي الذي سيشرف عليه أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي وذلك وفقا للنظام المتبع داخل النادي الأهلي".

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وواصل "تمت مراجعة مشوار عزيز يعقوبو الفني والبدني مع ناديه على مدار المواسم الثلاثة الماضية بشكل جيد".

وأتم النادي الأهلي صفقة التعاقد مع المهاجم الغاني عزيز يعقوبو لينضم لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وفقا لما كشفه FilGoal.com.

وقال مصدر مقرب من عزيز يعقوبو لـFilGoal.com: "الصفقة تمت بالفعل واللاعب سينضم إلى الأهلي". (طالع التفاصيل)

عبد العزيز يعقوبو (24 عامًا) مهاجم غاني أثار الإعجاب في الدوري البرتغالي هذا الموسم.

وسجّل عزيز 6 أهداف في 14 مباراة خاضها بالدوري البرتغالي منذ انطلاق الموسم، بالإضافة إلى صناعته 3 أهداف أخرى.

إجمالًا، سجل عزيز 8 أهداف هذا الموسم باحتساب هدفيه في كأس الرابطة البرتغالية.

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