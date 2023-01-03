خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة

أتم النادي الأهلي صفقة التعاقد مع المهاجم الغاني عزيز يعقوبو لينضم لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

عبد العزيز يعقوبو النادي : ريو أفي الأهلي

وقال مصدر مقرب من عزيز يعقوبو لـFilGoal.com: "الصفقة تمت بالفعل واللاعب سينضم إلى الأهلي".

وأضاف "بعض الوسطاء عرضوا عليه الانضمام إلى أحد الفرق المصرية خلال الساعات الماضية بمقابل مادي أكبر لكنه رفض احتراما لاتفاقه مع الأهلي".

وواصل "الصفقة تمت بما يفوق 2 مليون دولار، واللاعب ينتظم في التدريبات بعد مباراة الأهلي المقبلة".

وأتم تصريحاته "عزيز يعقوبو وقع مع الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف".

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قدوته بنزيمة ولا يعترف إلا بالأهداف.. من هو عبد العزيز يعقوبو المرشح للانضمام إلى الأهلي

عبد العزيز يعقوبو (24 عامًا) مهاجم غاني أثار الإعجاب في الدوري البرتغالي هذا الموسم.

وسجّل عزيز 6 أهداف في 14 مباراة خاضها بالدوري البرتغالي منذ انطلاق الموسم، بالإضافة إلى صناعته 3 أهداف أخرى.

إجمالًا، سجل عزيز 8 أهداف هذا الموسم باحتساب هدفيه في كأس الرابطة البرتغالية.

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وخطف عزيز الأنظار في أغسطس الماضي عندما سجل مرتين في شباك العملاق بورتو خلال فوز فريقه المفاجئ بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبدأ عزيز مسيرته في أكاديمية ريدبول الغانية، ثم لعب لفريق تشاريتي ستارز المغمور، ومنه انطلق إلى البرتغال عام 2016 وانضم لصفوف فيتسيلا.

لاحقًا مر عزيز على أندية فيتوريا جيمارايش وإشتوريل، ثم انتقل معارًا إلى ريو آفي في الموسم الماضي وسجل معه 11 هدفًا في الدوري، لينتقل إلى صفوفه بشكل نهائي مطلع الموسم الجاري في صفقة بلغت قيمتها مليون يورو.

ولا يمتلك عزيز أي ظهور دولي مع منتخب غانا حتى اللحظة.

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