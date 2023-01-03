انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) نيوكاسل.. تعادل سلبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد نيوكاسل في الجولة 19 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 95: مطالبات بركلة جزاء

ق 87: بوب ينقذ المرمى من هدف مؤكد

ق 80: الأول يضيع بضربة رأسية من مارتينيلي

ق 67: خروج ويلسون وألميرون ونزول كريس وود وجاكوب مورفي

ق 63: تسديدة من مارتينيلي يتصدى لها بوب

ق 60: سقوط ساكا

ق 50: خطأ قاتل من رامسديل بعد ضغط من جولينتون والدفاع يصحح الموقف

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 35: عرضية من أوديجارد ورأسية من جابريال تمر جوار القائم

ق 32: إنذار لـ نيكيتياه

ق 28: إنذار لـ كالوم ويلسون

ق 7: هجوم قوي وانطلاقة من ساكا وتمريرة إلى مارتينلي ثم إلى تشاكا الذي أهدر أمام المرمى

ق 5: انطلاقة من ساكا وتسديدة يتصدى بوب له

انطلاق المباراة