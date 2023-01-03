انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) نيوكاسل.. تعادل سلبي

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 21:28

كتب : FilGoal

أرسنال - نيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد نيوكاسل في الجولة 19 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل الدوري الإنجليزي - أرسنال ونيوكاسل بالقوة الضاربة.. والنني على مقاعد البدلاء تشكيل مانشستر يونايتد - ماجواير أساسي وعودة راشفورد أمام بورنموث.. وفاران احتياطي

نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 95: مطالبات بركلة جزاء

ق 87: بوب ينقذ المرمى من هدف مؤكد

ق 80: الأول يضيع بضربة رأسية من مارتينيلي

ق 67: خروج ويلسون وألميرون ونزول كريس وود وجاكوب مورفي

ق 63: تسديدة من مارتينيلي يتصدى لها بوب

ق 60: سقوط ساكا

ق 50: خطأ قاتل من رامسديل بعد ضغط من جولينتون والدفاع يصحح الموقف

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 35: عرضية من أوديجارد ورأسية من جابريال تمر جوار القائم

ق 32: إنذار لـ نيكيتياه

ق 28: إنذار لـ كالوم ويلسون

ق 7: هجوم قوي وانطلاقة من ساكا وتمريرة إلى مارتينلي ثم إلى تشاكا الذي أهدر أمام المرمى

ق 5: انطلاقة من ساكا وتسديدة يتصدى بوب له

انطلاق المباراة

أرسنال نيوكاسل الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
غياب لاعبي ليفربول.. ثنائي من أرسنال ويونايتد ينافس هالاند على جائزة لاعب الشهر غياب جوارديولا.. أرتيتا ينافس كلوب وهاو على جائزة مدرب الشهر سون: أشعر بالأسف على عدم قدرتي على مساعدة الفريق بالشكل المطلوب كين يعلق على مواجهتي أرسنال ومانشستر سيتي كونتي يسهب في الإشادة بـ هاري كين مواعيد مباريات الخميس 5 يناير 2023.. مواجهتا الأهلي والزمالك وقمة إنجليزية وأخرى سعودية الأغلى في التاريخ.. برينتفورد يستعير شادي موهبة ألمانيا توتنام يستعيد الانتصارات برباعية في كريستال بالاس.. وكين على بعد هدفين من الهداف التاريخي
أخر الأخبار
رونالدو: الأهم هو الحاضر والاستمتاع والمساعدة في تطور السعودية.. والدوري تنافسي للغاية 6 دقيقة | الوطن العربي
طلعت يوسف: إنبي استحق ركلة جزاء أمام الأهلي.. ولم أحفظ أسماء اللاعبين حتى مباراة الاتحاد 9 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر تين هاج – عن إعلان صفقة جديدة.. وتفادي مشكلة مبكرة وعدم التفكير في الفوز ببطولات 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحدهم تأهل مباشرة.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدور الثالث التمهيدي من كأس مصر 29 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر كولر: طلبت من ديانج هذا الهدف بين الشوطين.. وأنا من يحث عبد القادر على المراوغة 29 دقيقة | الكرة المصرية
نقل أحمد نبيل "كوكا" إلى المستشفى بعد إصابته أمام إنبي 47 دقيقة | الكرة المصرية
سجل وتفوق في التمرير.. أليو ديانج رجل مباراة الأهلي ضد إنبي ساعة | الكرة المصرية
ماركا: بيبي مرشح لمجاورة رونالدو في النصر ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 2 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 3 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 4 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين