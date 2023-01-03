انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) نيوكاسل.. تعادل سلبي
الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 21:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد نيوكاسل في الجولة 19 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي
ق 95: مطالبات بركلة جزاء
ق 87: بوب ينقذ المرمى من هدف مؤكد
ق 80: الأول يضيع بضربة رأسية من مارتينيلي
ق 67: خروج ويلسون وألميرون ونزول كريس وود وجاكوب مورفي
ق 63: تسديدة من مارتينيلي يتصدى لها بوب
ق 60: سقوط ساكا
ق 50: خطأ قاتل من رامسديل بعد ضغط من جولينتون والدفاع يصحح الموقف
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 35: عرضية من أوديجارد ورأسية من جابريال تمر جوار القائم
ق 32: إنذار لـ نيكيتياه
ق 28: إنذار لـ كالوم ويلسون
ق 7: هجوم قوي وانطلاقة من ساكا وتمريرة إلى مارتينلي ثم إلى تشاكا الذي أهدر أمام المرمى
ق 5: انطلاقة من ساكا وتسديدة يتصدى بوب له
انطلاق المباراة