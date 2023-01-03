تشكيل مانشستر يونايتد - ماجواير أساسي وعودة راشفورد أمام بورنموث.. وفاران احتياطي

عاد ماركوس راشفورد إلى تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي أمام بورنموث ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكان راشفورد قد جلس على مقاعد البدلاء أمام ولفرهامبتون لأسباب تأديبية.

ويتواجد هاري ماجواير في التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد بينما يجلس رافائيل فاران وليساندرو مارتينيز على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: لوك شاو – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – آرون وان بيساكا

الوسط: برونو فيرنانديز – كريستيان إريكسن – كاسيميرو

الهجوم: دوني فان دي بيك – أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 32 نقطة من خوض 16 مباراة حتى الآن.

ويحتل بورنموث المركز الخامس عشر من جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز في آخر ثلاث مباريات خاضهم الفريق في الدوري.

وكانت آخر هزيمة قد لحقت بالشياطين الحمر أمام فريق أستون فيلا في الجولة الخامسة عشر.