تشكيل الدوري الإنجليزي - أرسنال ونيوكاسل بالقوة الضاربة.. والنني على مقاعد البدلاء

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 20:49

كتب : FilGoal

أرسنال - ويست هام يونايتد

دفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بالتشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة نيوكاسل.

ويلعب أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب الإمارات.

واعتمد أرتيتا على تشكيل أرسنال الأساسي بالكامل، سوى المهاجم الشباب إيدي نيكيتياه الذي يشارك بدلا من جابريال جيسوس المصاب.

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بينما يجلس الدولي المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: بن وايت – جابريال – ويليام ساليبا – أولكساندر زينتشينكو

الوسط: جرانيت تشاكا – مارتن أوديجارد – توماس بارتي

الهجوم: بوكايو ساكا – نيكيتياه – جابريال مارتينيلي

بينما جاء تشكيل نيوكاسل كالآتي:

المرمى: نيك بوب

الدفاع: كيران تريبير – دان بيرن – فابيان شار - سفين بوتمان

الوسط: لونجستاف – جولينتون – جو ويلوك

الهجوم: برونو جيماريش – ميجيل ألميرون – كالوم ويلسون

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، ويأتي نيوكاسل في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

أرسنال نيوكاسل الدوري الإنجليزي
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