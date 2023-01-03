ريكورد: جيماريش يحصل على نصف قيمة انتقال يعقوبو من ريو آفي إلى الأهلي

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 20:11

كتب : FilGoal

عزيز يعقوبو

يحصل نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي على نسبة كبيرة من قيمة انتقال عزيز يعقوبو لاعب ريو آفي إلى الأهلي.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن نادي جيماريش يحق له الحصول على نسبة 50% من قيمة انتقال عزيز يعقوبو إلى الأهلي.

وذلك بسبب وجود اتفاق بين الناديين منذ انتقال يعقوبو من جيماريش إلى ريو آفي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة قدوته بنزيمة ولا يعترف إلا بالأهداف.. من هو عبد العزيز يعقوبو المرشح للانضمام إلى الأهلي مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات جارية لضم الغاني عزيز يعقوبو في يناير

وكشفت الصحيفة عن قيمة الصفقة وأكدت أنها 3 ملايين يورو ويحصل نادي جيماريش على نصف المبلغ.

وأتم النادي الأهلي صفقة التعاقد مع المهاجم الغاني عزيز يعقوبو لينضم لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر مقرب من عزيز يعقوبو لـFilGoal.com: "الصفقة تمت بالفعل واللاعب سينضم إلى الأهلي". (طالع التفاصيل)

عبد العزيز يعقوبو (24 عامًا) مهاجم غاني أثار الإعجاب في الدوري البرتغالي هذا الموسم.

وسجّل عزيز 6 أهداف في 14 مباراة خاضها بالدوري البرتغالي منذ انطلاق الموسم، بالإضافة إلى صناعته 3 أهداف أخرى.

إجمالًا، سجل عزيز 8 أهداف هذا الموسم باحتساب هدفيه في كأس الرابطة البرتغالية.

الأهلي عزيز يعقوبو الدوري المصري
نرشح لكم
استراحة في الدوري - فيوتشر (1) - (1) سموحة.. تعادل إيجابي السادس من المقاولون العرب.. عبد الرحمن خالد رجل مواجهة حرس الحدود مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0) - (0) البنك.. هدف التقدم يضيع اتحاد الكرة يقرر عدم سماح القيد للأندية إلا بعد سداد المديونيات.. و3 حالات شطب خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة بعد فسخ تعاقده مع المصري.. هيثم العيوني ينتقل إلى أهلي طرابلس الليبي محمد بسام: أكدنا بالفوز اليوم أننا قادرين على المنافسة في المربع الذهبي السادس من سيراميكا كليوباترا.. محمد إبراهيم رجل مواجهة غزل المحلة
أخر الأخبار
تشكيل الدوري الإنجليزي - أرسنال ونيوكاسل بالقوة الضاربة 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريكورد: جيماريش يحصل على نصف قيمة انتقال يعقوبو من ريو آفي إلى الأهلي 41 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة في الدوري - فيوتشر (1) - (1) سموحة.. تعادل إيجابي 59 دقيقة | الكرة المصرية
"الأفضل".. اتحاد جدة يجدد عقد مارسيلو جروهي ساعة | الوطن العربي
رئيس النصر: ما حدث ليس مجرد صفقة.. ورونالدو طلب المساواة بزملائه في نظام المكافآت ساعة | الوطن العربي
دانيال أفري ينضم لصفوف زيورخ السويسري ساعة | الكرة الإفريقية
رونالدو: عملي في أوروبا انتهى.. وأعطيت كلمتي لـ النصر رغم العروض العديدة ساعة | الوطن العربي
ميلان يضم حارس جديد لتعويض غياب مانيان ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 3 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين 4 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة