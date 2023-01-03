ريكورد: جيماريش يحصل على نصف قيمة انتقال يعقوبو من ريو آفي إلى الأهلي

يحصل نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي على نسبة كبيرة من قيمة انتقال عزيز يعقوبو لاعب ريو آفي إلى الأهلي.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن نادي جيماريش يحق له الحصول على نسبة 50% من قيمة انتقال عزيز يعقوبو إلى الأهلي.

وذلك بسبب وجود اتفاق بين الناديين منذ انتقال يعقوبو من جيماريش إلى ريو آفي.

وكشفت الصحيفة عن قيمة الصفقة وأكدت أنها 3 ملايين يورو ويحصل نادي جيماريش على نصف المبلغ.

وأتم النادي الأهلي صفقة التعاقد مع المهاجم الغاني عزيز يعقوبو لينضم لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر مقرب من عزيز يعقوبو لـFilGoal.com: "الصفقة تمت بالفعل واللاعب سينضم إلى الأهلي". (طالع التفاصيل)

عبد العزيز يعقوبو (24 عامًا) مهاجم غاني أثار الإعجاب في الدوري البرتغالي هذا الموسم.

وسجّل عزيز 6 أهداف في 14 مباراة خاضها بالدوري البرتغالي منذ انطلاق الموسم، بالإضافة إلى صناعته 3 أهداف أخرى.

إجمالًا، سجل عزيز 8 أهداف هذا الموسم باحتساب هدفيه في كأس الرابطة البرتغالية.