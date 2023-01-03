دانيال أفري ينضم لصفوف زيورخ السويسري
الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 19:25
كتب : أحمد الخولي
تعاقد نادي زيورخ السويسري مع المهاجم الغاني دانيال أفري ليدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
دانييل أفري
النادي : زيورخ
ونشر حساب النادي الرسمي فيديو للاعب الغاني لإعلان انضمامه إلى فريق زيورج حتى صيف 2026.
Welcome to Zurich, Daniel! 👋🏼🔵⚪️#fcz #stadtclub #NieUsenandGah pic.twitter.com/0Rv1iWiklW— FC Zürich (@fc_zuerich) January 3, 2023
وكان أحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب قال لـFilGoal.com: "المهاجم الغاني انضم لصفوف زيورخ لمدة 3 مواسم ونصف".
وارتبط اسم أفري في الفترة السابقة بالنادي الأهلي.
وذلك قبل أن ينضم لصفوف النادي السويسري قادما من هارت أوف أوك.
وشارك أفري البالغ من العمر 21 عاما مع منتخب غانا في كأس العالم الماضي قطر 2022.
ولعب أفري قبل أيام مباراة ودية مع منتخب غانا للمحليين أمام الأهلي وسجل هدفا من ركلة جزاء.
نرشح لكم
مرتضى منصور: نرحب باستضافة المريخ في دوري أبطال إفريقيا منافس الزمالك - الهلال يقرر عدم السماح لـ المريخ بخوض مبارياته في أبطال إفريقيا على ملعبه استبعاد 21 لاعبا من 30.. تلاعب جماعي في أعمار ناشئي الكاميرون الجزائر: سنرد على تهديد المغرب بالانسحاب من أمم إفريقيا للمحليين خلال 24 ساعة محمد عادل ومحمود عاشور ضمن حكام أمم إفريقيا للمحليين المغرب يرهن مشاركته في أمم إفريقيا للمحليين بشرط وحيد مدرب النجم: الأهلي تقدم بعرض لضم كريستو.. ورحيله يحل أزمات النادي والوضع الكارثي الكشف عن المدينتين المحتضنتين لكأس العالم للأندية