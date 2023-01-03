دانيال أفري ينضم لصفوف زيورخ السويسري

تعاقد نادي زيورخ السويسري مع المهاجم الغاني دانيال أفري ليدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر حساب النادي الرسمي فيديو للاعب الغاني لإعلان انضمامه إلى فريق زيورج حتى صيف 2026.

وكان أحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب قال لـFilGoal.com: "المهاجم الغاني انضم لصفوف زيورخ لمدة 3 مواسم ونصف".

وارتبط اسم أفري في الفترة السابقة بالنادي الأهلي.

وذلك قبل أن ينضم لصفوف النادي السويسري قادما من هارت أوف أوك.

وشارك أفري البالغ من العمر 21 عاما مع منتخب غانا في كأس العالم الماضي قطر 2022.

ولعب أفري قبل أيام مباراة ودية مع منتخب غانا للمحليين أمام الأهلي وسجل هدفا من ركلة جزاء.