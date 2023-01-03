رونالدو: عملي في أوروبا انتهى.. وأعطيت كلمتي لـ النصر رغم العروض العديدة

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 19:14

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

شدد كريستيانو رونالدو على تفضيله الانتقال لنادي النصر السعودي على عدد كبير من العروض.

صاروخ ماديرا وقع عقدا يمتد لموسمين ونصف مع "العالمي"، ينتهي في صيف 2025.

وقال رونالدو في المؤتمر الصحفي: "عملي في أوروبا انتهى. لعبت لأكبر أندية القارة وفخور بما قدمته هناك، لكن حان الوقت لمغامرة جديدة في قارة آسيا".

أخبار متعلقة:
ميلان يضم حارس جديد لتعويض غياب مانيان السادس من المقاولون العرب.. عبد الرحمن خالد رجل مواجهة حرس الحدود اتحاد الكرة يقرر عدم سماح القيد للأندية إلا بعد سداد المديونيات.. و3 حالات شطب

وأضاف "انضمامي إلى النصر ليس فقط من أجل تطوير كرة القدم، لكن من أجل الأجيال القادمة والأطفال في هذا البلد".

وشدد "وصلتني عروضا كثيرة من أوروبا، والبرازيل، وأستراليا، وأمريكا. لكنني أعطيت كلمة لهذا الفريق وكنت ملتزما بها. عائلتي دعمتني في قراري وخاصة أطفالي والترحيب بنا كان رائعاً".

ووصل رونالدو مساء أمس -الإثنين- في تمام الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت القاهرة.

Image

وتم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.

وكان رونالدو حرا منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلال توقف كأس العالم 2022.

رونالدو هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في 2008 و2014 و2016 و2017 و2018.

أيضا هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز بـ يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.

مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو
نرشح لكم
"الأفضل".. اتحاد جدة يجدد عقد مارسيلو جروهي رئيس النصر: ما حدث ليس مجرد صفقة.. ورونالدو طلب المساواة بزملائه في نظام المكافآت كأس الخليج – 23 لاعبا في قائمة قطر.. وغياب صاحب الهدف الوحيد في كأس العالم القنوات الناقلة لحفل استقبال رونالدو في النصر السعودي خبر في الجول - بيراميدز تواصل مع كارتيرون.. وموقف المدرب الفرنسي قادما من إسبانيا.. مهدي النفطي مدربا للوداد فرصة لرونالدو.. استبعاد عميد لاعبي العالم من قائمة خليجي 25 الرياضية: موعد وصول رونالدو وتقديمه مع النصر.. ومصير الاستقبال الجماهيري
أخر الأخبار
الأكثر استعادة للكرة.. عماد حمدي رجل الإسماعيلي والبنك الأهلي 15 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) بورنموث.. ليستر (0)-(0) فولام 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رغم العودة.. تعرف على سبب غياب دي ماريا عن قائمة يوفنتوس لمواجهة كريمونيزي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) نيوكاسل.. ضغط قوي من المدفعجية 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر يونايتد - ماجواير أساسي وعودة راشفورد أمام بورنموث.. وفاران احتياطي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام البنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الدوري الإنجليزي - أرسنال ونيوكاسل بالقوة الضاربة.. والنني على مقاعد البدلاء ساعة | الدوري الإنجليزي
ريكورد: جيماريش يحصل على نصف قيمة انتقال يعقوبو من ريو آفي إلى الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 3 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين 4 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة
مقالات حرة
أرسنال والبحث عن المثالية.. قصة قصيرة مخيفة كتب : عمر مختار