رونالدو: عملي في أوروبا انتهى.. وأعطيت كلمتي لـ النصر رغم العروض العديدة

شدد كريستيانو رونالدو على تفضيله الانتقال لنادي النصر السعودي على عدد كبير من العروض.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

صاروخ ماديرا وقع عقدا يمتد لموسمين ونصف مع "العالمي"، ينتهي في صيف 2025.

وقال رونالدو في المؤتمر الصحفي: "عملي في أوروبا انتهى. لعبت لأكبر أندية القارة وفخور بما قدمته هناك، لكن حان الوقت لمغامرة جديدة في قارة آسيا".

وأضاف "انضمامي إلى النصر ليس فقط من أجل تطوير كرة القدم، لكن من أجل الأجيال القادمة والأطفال في هذا البلد".

وشدد "وصلتني عروضا كثيرة من أوروبا، والبرازيل، وأستراليا، وأمريكا. لكنني أعطيت كلمة لهذا الفريق وكنت ملتزما بها. عائلتي دعمتني في قراري وخاصة أطفالي والترحيب بنا كان رائعاً".

ووصل رونالدو مساء أمس -الإثنين- في تمام الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت القاهرة.

وتم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.

وكان رونالدو حرا منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلال توقف كأس العالم 2022.

رونالدو هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في 2008 و2014 و2016 و2017 و2018.

أيضا هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز بـ يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.