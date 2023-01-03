مصدر مقرب من النني يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات بشيكتاش

نفى مصدر مقرب من محمد النني المحترف بصفوف أرسنال وجود مفاوضات مع فريق بشيكتاش التركي.

وينتهي تعاقد النني مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري بالإضافة لوجود بند يتيح تجديد التعاقد لموسم آخر.

وكشف مصدر مقرب من محمد النني لـFilGoal.com: "لا صحة لوجود مفاوضات مع بشيكتاش".

وشدد "ليس طبيعيا أن يتفاوض لاعب يتبقى في عقده موسم ونصف مع أرسنال، ويقترب من حصد لقب الدوري الإنجليزي حاليا ثم ويتركه ليرحل لفريق آخر بمنتصف الموسم".

وسبق لمحمد النني اللعب لصالح بشيكتاش التركي خلال موسم 2019 - 2020 على سبيل الإعارة من أرسنال.

وانتقل النني إلى صفوف أرسنال في يناير 2016 وحتى الآن قادما من بازل السويسري.

وخاض النني سبع مباريات مع أرسنال هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ولعب النني 154 مباراة مع أرسنال منذ انضمامه إلى الفريق ونجح في تسجيل خمسة أهداف وصنع 10 آخرين.

بينما خاض 36 مباراة مع بشيكتاش خلال فترة الإعارة وساهم في خمسة أهداف بتسجيل هدف وصناعة أربعة آخرين.