الكشف عن نتائج قرعة كأس مصر لمنطقة بحري

أقيمت اليوم الإثنين قُرعة الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر عن منطقة بحري لموسم 2022\2023.

وتقام قرعة الدور التمهيدي للكأس على 3 أيام، إذ سُحبت أمس قُرعة منطقة الصعيد، قبل أن أمس قرعة منطقة القاهرة والقناة.

وجاءت قرعة منطقة بحري كالتالي:

بايونيرز × دكرنس

مركز شباب منية سمنود × منية النصر

المنصورة × نبروه

بلدية المحلة × راية

سبورتنج كاسل × طنطا

كفر الشيح × بروكسي

سبورتنج × المجد السكندري

الأولمبي × الحمام

طلائع الأسطول × الهلال بمطروح

أبو قير للأسمدة × المصري بالسلوم

بينما كانت قُرعة منطقة القاهرة قد جاءت كالتالي:

النجوم x النصر

الاتصالات x الترسانة

العبور x الطيران

وادي دجلة x السكة الحديد

الإنتاج الحربي x زد

إيسترن كومباني x ألو إيجيبت

المرج x جمهورية شبين

بورتو السويس x مركز شباب السرو

منتخب السويس x كهرباء الإسماعيلية

القناة x بتروجت

الشرقية بالزقازيق (صعد مباشرةً لكونه الفريق رقم 21 في القُرعة)

فيما جاءت نتائج قُرعة منطقة الصعيد في وقتٍ سابق كالآتي:

شبان قنا x شبان إسنا

كيما أسوان x الجونة

بني سويف x لافيينا

بني مزار x أسمنت أسيوط

المنيا x مصر للمقاصة

بترول أسيوط x مركز شباب طامية

تليفونات بني سويف x ديروط

وأقيمت مرحلتي الدور التمهيدي الأول والثاني للبطولة بمشاركة أندية القسم الرابع والثالث فقط.

وتأهل 14 فريقا من الدور التمهيدي الثاني إلى الثالث وهم:

المرج - ألو إيجيبت – الطيران – نجوم المستقبل - طلائع الأسطول - سبورتنج كاسل - مركز شباب منية سمنود – منية سمنود - الشرقية الزقازيق - راية الرياضي - بنى سويف - بنى مزار - شباب مسلمين إسنا - مركز شباب السرو.

وستقام المباريات بين الفرق الـ 14 المتأهلة بالإضافة لـ 48 فريقا هي عدد أندية الدرجة الثانية.

وكانت آخر نسخة مكتملة لكأس مصر هي 2021 التي فاز بها الزمالك على حساب الأهلي قبل عدة أشهر.

فيما وصلت نسخة 2022 -الخاصة بالموسم الماضي- لمرحلة نصف النهائي، إذ يلتقي الأهلي بـ سموحة، والزمالك بـ بيراميدز.

ولا تشارك أندية الدوري المصري الممتاز في تلك المرحلة التمهيدية من كأس مصر.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا ببطولة الكأس برصيد 37 لقبًا، ومن خلفه الزمالك بـ 28 لقبًا، ثم الاتحاد السكندري بـ 6 ألقاب، وبمثل رصيده الترسانة.