الكشف عن نتائج قرعة كأس مصر لمنطقة الصعيد

الأحد، 01 يناير 2023 - 12:41

كتب : رضا السنباطي

كأس مصر - بيان رسمي

أقيمت اليوم الأحد قُرعة الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر عن منطقة الصعيد لموسم 2022\2023.

وتقام قرعة الدور التمهيدي للكأس على 3 أيام، إذ تُسحَب غدًا قُرعة منطقة القاهرة، ويوم الثلاثاء تُختتم القُرعة بسحب مباريات منطقة بحري.

وجاءت نتائج قُرعة منطقة الصعيد كالتالي:

  • شبان قنا x شبان إسنا
  • كيما أسوان x الجونة
  • بني سويف x لافيينا
  • بني مزار x أسمنت أسيوط
  • المنيا x مصر للمقاصة
  • بترول أسيوط x مركز شباب طامية
  • تليفونات بني سويف x ديروط

وأقيمت مرحلتي الدور التمهيدي الأول والثاني للبطولة بمشاركة أندية القسم الرابع والثالث فقط.

وتأهل 14 فريقا من الدور التمهيدي الثاني إلى الثالث وهم:

المرج - ألو إيجيبت – الطيران – نجوم المستقبل - طلائع الأسطول - سبورتنج كاسل - مركز شباب منية سمنود – منية سمنود - الشرقية الزقازيق - راية الرياضي - بنى سويف - بنى مزار - شباب مسلمين إسنا - مركز شباب السرو.

وستقام المباريات بين الفرق الـ 14 المتأهلة بالإضافة لـ 48 فريقا هي عدد أندية الدرجة الثانية.

وكانت آخر نسخة مكتملة لكأس مصر هي 2021 التي فاز بها الزمالك على حساب الأهلي قبل عدة أشهر.

فيما وصلت نسخة 2022 -الخاصة بالموسم الماضي- لمرحلة نصف النهائي، إذ يلتقي الأهلي بـ سموحة، والزمالك بـ بيراميدز.

ولا تشارك أندية الدوري المصري الممتاز في تلك المرحلة التمهيدية من كأس مصر.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا ببطولة الكأس برصيد 37 لقبًا، ومن خلفه الزمالك بـ 28 لقبًا، ثم الاتحاد السكندري بـ 6 ألقاب، وبمثل رصيده الترسانة.

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