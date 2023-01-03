أولى الصفقات الشتوية.. ليدز يتعاقد مع ماكس ووبر
الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 12:36
كتب : FilGoal
أعلن ليدز يونايتد تعاقده مع ماكس ووبر لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي لمدة 5 سنوات.
ماكسيميليان ووبر
النادي : ليدز يونايتد
ووبر أصبح أول تعاقدات ليدز يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأشار النادي إلى أن ووبر قد وقع على عقد لمدة 5 سنوات مقبلة حتى عام 2027.
وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" فإن الصفقة قد كلفت ليدز يونايتد 11 مليون يورو.
#️⃣3️⃣9️⃣ 𝗠𝗮𝘅 𝗪𝗼̈𝗯𝗲𝗿 pic.twitter.com/pjEPh4kqHP— Leeds United (@LUFC) January 3, 2023
قلب الدفاع النمساوي انضم لسالزبورج في 2019 قادما من إشبيلية.
وشارك ووبر مع سازلبورج في 129 مباراة وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 9 آخرين.
وتوج ووبر مع سازلبورج بالدوري النمساوي 3 مرات وكأس النمسا بنفس العدد.
وسبق لووبر أن لعب لصفوف أياكس أمستردام وتوج برفقته بالدوري الهولندي.
ويحتل ليدز المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن نوتنجهام فورست صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.