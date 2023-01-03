كلوب: هدف برينتفورد الثاني حسم اللقاء.. والثالث كان يجب ألا يحتسب

يؤمن يورجن كلوب مدرب ليفربول بأن فريقه يستحق الخسارة أمام برينتفورد، كما يشعر بأن حكم اللقاء كان لا يجب أن يحتسب الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

فريق ليفربول سقط على يد مضيفه برينتفورد بنتيجة 1-3 ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بدأنا المباراة بشكل جيد، وخلقنا عدة فرص كان من الممكن أن نسجل من إحداها قبل هدف برينتفورد الأول".

وأضاف "أنهم يستخدمون كل أسلحتهم في الكرات الثابتة، وهذا ما يجعل الدفاع ضدهم صعبا في مثل هذه المواقف".

وتابع "لقد صادف إبراهيما كوناتي سوء حظ في اصطدام الكرة بجسده ثم دخولها الشباك. كنا نعلم تميزهم في الكرات الثابتة قبل المباراة".

وأكمل "لقد تم حسم المباراة بالهدف الثاني، ولا أحد يلام عليه سوانا. لقد لعبوا كرة عرضية وسجلوا من رأسية، وهذا الهدف هو ما حسم المباراة في النهاية".

وشدد المدرب الألماني "الهدف الثاني كان بمثابة هدية منا لهم، وهو أكثر ما أثار غضبي".

وواصل "بدأنا الشوط الثاني بشكل مثالي، ولعب أندي روبرتسون دورًا مؤثرًا بعرضياته من الجبهة اليسرى. داروين نونيز سجل هدفًا جميلًا، ولكنه كان متسللًا بفارق بسيط، ثم سجلنا هدفًا رائعًا عن طريق أليكس أوكسليد-تشامبرلين، ولكن بمرور الوقت انخفض الإيقاع وافتقدنا للحسم".

واستمر "في الوقت الذي كنا نسعى فيه لإدراك التعادل استقبلنا الهدف الثالث، والذي كان يجب ألا يحتسب لأنه عندما يركض لاعبان ويتعرض أحدهما لدفعة ويسقط على الأرض يجب أن يتم احتساب خطأ".

وأردف "لم تكن دفعة قوية، ولكنها كانت موجودة، وكان يجب أن يحتسب الحكم خطأً، ولكن رؤيته كانت مختلفة، وحكام الفيديو دائمًا ما يتحججون في مثل هذه المواقف بأن الخطأ ليس واضحًا، لذا سأقول إن الهدف الثاني حسم المباراة، والهدف الثالث كان يجب ألا يحتسب".

وأتم مدرب ليفربول "في نهاية المطاف نحن المسؤولون عن الهزيمة".

النتيجة تركت ليفربول في المركز السادس برصيد 28 نقطة من 17 مباراة، فيما ارتفع رصيد برينتفورد إلى 26 نقطة من 18 مباراة في المركز السابع.

video:1