تقييم صلاح أمام برينتفورد من الصحف الإنجليزية

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 11:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وبرايتون

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في شباك برينتفورد في المباراة التي خسرها فريقه، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بخسارة الحمر 3-1.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام برينتفورد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.5 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان أليكس أوكسليد تشامبرلين الذي سجل هدف ليفربول الوحيد، فوصل متوسط تقييمه لـ6.7 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد توقف عند 16 هدفا.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 278 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 172 هدفا وأرسل 69 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول برينتفورد الدوري الإنجليزي
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