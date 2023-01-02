للمرة الأولى منذ 85 عاما.. ليفربول يسقط على يد برينتفورد بمأساة كوناتي

3 أهداف ملغية و3 تبديلات بين الشوطين وإصابة موجعة إن طالت في صفوف الدفاع.. ليست خسارة واحدة لفريق ليفربول الذي سقط على يد مضيفه برينتفورد بهدفين مقابل هدف وحيد.

جاء ذلك في افتتاح الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقدم برينتفورد بهدف إبراهيما كوناتي العكسي في الدقيقة 20، وهدف يوان ويسا في الدقيقة 39.

فيما قلص ليفربول الفارق بهدف أليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 50.

وهذه الهزيمة هي الأولى للريدز على يد برينتفورد منذ 19 نوفمبر 1938.

ويسا ضد الجميع

سجل برينتفورد الهدف الأول في الدقيقة 20 بركنية اصطدمت بالمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي ودخلت شباك أليسون بيكر.

وراجعت تقنية الفيديو الهدف لوجود لمسة يد محتملة، ولكن في النهاية تقرر احتسابه.

كاد تشامبرلين أن يتعادل في الدقيقة 24 بعد تمريرة من داروين نونيز، ولكن التسديدة أتت بين يدي الحارس دافيد رايا.

وسجل يوان ويسا في الدقيقة 26 هدفا لصالح فريقه من ركنية وتسديدة ارتدت إليه من أليسون ليتابعها في الشباك، ولكن ألغي الهدف بداعي التسلل.

لم يستسلم ويسا، وسجل مجددا في الدقيقة 39 من عرضية وصلت إليه فسدد واصطدمت بكوناتي وسكنت الشباك، ولكن للمرة الثانية، التقطت تقنية الفيديو تسللا تسبب بإلغاء الهدف.

المحاولة الثالثة كانت الناجحة، حيث سجل ويسا برأسية ف الدقيقة 42 ورغم تصدي أليسون لها، إلا أنها كانت قد عبرت الخط بالفعل.

كلوب يندفع

3 تبديلات أجراها يورجن كلوب مدرب ليفربول على الفور، بنزول أندرو روبرتسون وجويل ماتيب ونابي كيتا بدلا من كوستاس تسيميكاس وفيرجيل فان دايك وهارفي إليوت.

واتضح لاحقا أن فان دايك ربط ساقه اليمنى بالأربطة الطبية، مما أثار المخاوف حول إصابته.

ثالث أهداف المباراة الملغية كان من نصيب ليفربول هذه المرة، حيث تلقى نونيز البينية في الدقيقة 48 وسجل الهدف فوق رايا، ولكن تقنية الفيديو أثبتت تسلله.

وفي الدقيقة 50 أتى هدف تقليص الفارق بعرضية من ترينت ألكساندر أرنولد ورأسية من تشامبرلين في الشباك.

وحاول تياجو ألكانتارا على حدود المنطقة في الدقيقة 60 ولكن الكرة اصطدمت بالدفاع.

وأتى كرتيس جونز بدلا من تشامبرلين في الدقيقة 83، فيما أتى الهدف الثالث لبرينتفورد في الدقيقة 83 بعد نجاح برايان مبومو في افتكاك الكرة من كوناتي، ورفض الحكم مطالبة لاعبي ليفربول باحتساب مخالفة في هذا الافتكاك.

النتيجة تركت ليفربول في المركز السادس برصيد 28 نقطة من 17 مباراة، فيما ارتفع رصيد برينتفورد إلى 26 نقطة من 18 مباراة في المركز السابع.