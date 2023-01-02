الكشف عن سبب خروج فان دايك بين شوطي مباراة ليفربول وبرينتفورد

أجرى يورجن كلوب مدرب ليفربول 3 تبديلات بين شوطي لقاء برينتفورد، أبرزهم كان خروج فيرجيل فان دايك الذي أثار الكثير من الأسئلة.

وتقام المباراة في افتتاح منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب برينتفورد.

وشهد الشوط الأول تأخر ليفربول بهدفين دون رد، سجلهما إبراهيما كوناتي مدافع الريدز بالخطأ ويوان ويسا.

بين الشوطين قرر كلوب سحب فان دايك وكوستاس تسيميكاس وهارفي إليوت ليدفع بالثلاثي جويل ماتيب وأندرو روبرتسون ونابي كيتا.

روبرتسون تعرض لإصابة جعلت كلوب يقرر عدم البدء به، بينما كان خروج فان دايك هو الأكثر إثارة لعلامات الاستفهام.

وبحسب تقارير صحفية من ملعب المباراة، فإن فان دايك تم ربط قدمه اليمنى بالأربطة الطبية، ما يظهر أن القرار كان بسبب إصابة المدافع الهولندي.