خبر في الجول - عرض من المصري للتعاقد مع ثنائي غزل المحلة

الإثنين، 02 يناير 2023 - 20:27

كتب : حامد وجدي

غزل المحلة

يرغب المصري في دعم صفوفه خلال شهر يناير بالتعاقد مع ثنائي فريق غزل المحلة.

وعلم FilGoal.com أن المصري قد أرسل عرضا لغزل المحلة من أجل التعاقد مع مهاجم الفريق عبده يحيى والمدافع مصطفى العش.

وينتظر المصري رد المحلة من أجل تحديد طلباته المادية.

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وشارك عبده يحيى مع غزل المحلة منذ بداية الموسم الحالي في 8 مباريات ونجح خلالهم في صنع هدف وحيد.

ولعب عبده يحيى بقميص غزل المحلة 68 مباراة وسجل خلالهم 12 هدفا وصنع 4 أهداف.

وكان العش قد انضم لغزل المحلة في بداية الموسم الحالي قادما من كوم حمادة وشارك مع الفريق في 9 مباريات.

وكان FilGoal.com قد علم أن المصري قد أتم اتفاقه مع الإسماعيلي من أجل ضم عمر الوحش ومحمد الشامي ثنائي الفريق مقابل 7 مليون جنيه.

ويحتل المصري المركز الثامن في ترتيب الدوري المصري وقد فاز للتو على الداخلية بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر.

فيما يحتل غزل المحلة المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

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