خبر في الجول - الاتفاق تم.. الوحش والشامي إلى المصري

الإثنين، 02 يناير 2023 - 19:48

كتب : حامد وجدي

الزمالك × الإسماعيلي

أتم المصري اتفاقه مع الإسماعيلي على انتقال عمر الوحش ومحمد الشامي إلى النادي البورسعيدي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثنائي اتفق على التوقيع على عقد مدته 3 سنوات مقابل 7 مليون جنيه، وافقت عليهم إدارة الدراويش.

ولا يتبقى سوى توقيع يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي على قرار استغناء عن اللاعبين.

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وانضم الشامي إلى الإسماعيلي صيف 2018 قادما من الزمالك.

وخاض صاحب الـ27 عاما مع الإسماعيلي 114 مباراة، ونجح خلالها في تسجيل 12 هدفا وصناعة 8 آخرين.

فيما انتقل الوحش إلى الإسماعيلي صيف 2019 قادما من مصر المقاصة.

وشارك صاحب الـ27 عاما في 145 مباراة بقميص الإسماعيلي سجل خلالها 6 أهداف وصنع مثلهم.

ويحتل المصري المركز الثامن في ترتيب الدوري المصري وقد فاز للتو على الداخلية بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر.

فيما يتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 6 نقاط ويلتقي بفريق البنك الأهلي غدا في 7 مساء على ملعب الإسماعيلية.

الدوري المصري الإسماعيلي المصري محمد الشامي عمر الوحش
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