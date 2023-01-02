انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (3) - (1) ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برينتفورد ضد ليفربول في افتتاح منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشارك كوستاس تسيميكاس بدلا من أندرو روبرتسون الظهير المصاب، فيما عاد فابينيو إلى الوسط على حساب جوردان هندرسون.

ولم يتواجد الجناح الهولندي كودي جاكبو صفقة الفريق الجديدة حتى الآن في قائمة الفريق.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيميكاس

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - هارفي إليوت

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - أليكس أوكسليد تشامبرلين.

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 28 نقطة من 16 مباراة.

فيما يحتل برينتفورد المركز العاشر برصيد 23 نقطة من 17 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 60 تياجو يسدد على حدود المنطقة ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 50 جووووول يحتسب هذه المرة.. عرضية من أرنولد ورأسية من تشامبرلين في الشباك.. 2-1

ق 49 الفيديو يلغي الهدف.. تسلل ضد نونيز

ق 48 جووووول داروين نونيز يقلص الفارق بعد بينية وتسديدة فوق رايا.. ولكن الفيديو يراجع التسلل

ق 46 الشوط الثاني يبدأ بـ 3 تبديلات في صفوف ليفربول.. أندرو روبرتسون وجويل ماتيب ونابي كيتا بدلا من كوستاس تسيميكاس وفيرجيل فان دايك وهارفي إليوت

استراحة

ق 42 جووووووووووول ويسا يسجل مجددا وهذه المرة يحتسب حقا.. رأسية يتصدى لها أليسون ولكنها اجتازت خط المرمى

ق 41 الهدف يلغى مجددا

ق 40 تقنية الفيديو تراجع تسلل محتمل

ق 39 جووووول ويسا يسجل الثاني وهذه المرة يحتسب.. العرضية تصل إلى ويسا فتصطدم بكوناتي وتسكن الشباك

ق 26 جوووول يوان ويسا يسجل الثاني ولكن المسعاد يرفع الراية.. ركنية ورأسية ترتد من أليسون ليتابعها ويسا في المرمى ولكن تسلل.. الهدف يلغى

ق 24 داروين يرسل الكرة إلى تشامبرلين في موقع خطير ولكن التسديدة بين يدي الحارس دافيد رايا

ق 20 جوووووول الأول لبرينتفورد من ركنية يحولها إبراهيما كوناتي بالخطأ إلى شباكه.. الفار يراجع لمسة يد محتملة

بداية المباراة