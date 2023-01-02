تشكيل ليفربول - غياب روبرتسون وهندرسون.. صلاح يقود الهجوم أمام برينتفورد

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة برينتفورد في افتتاح الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل مشاركة كوستاس تسيميكاس بدلا من أندرو روبرتسون الظهير المصاب، فيما عاد فابينيو إلى الوسط على حساب جوردان هندرسون.

ولم يتواجد الجناح الهولندي كودي جاكبو صفقة الفريق الجديدة حتى الآن في قائمة الفريق.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيميكاس

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - هارفي إليوت

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - أليكس أوكسليد تشامبرلين.

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 28 نقطة من 16 مباراة.

فيما يحتل برينتفورد المركز العاشر برصيد 23 نقطة من 17 مباراة.