كلوب: ضم لاعبين جدد؟ لا نلعب بنك الحظ

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن خططه في فترة الانتقالات الشتوية، موضحا أنه لن يضم لاعبين جدد إلا في حالة وحيدة.

وبدأ ليفربول فترة الانتقالات الشتوية بصفقة قوية حين أعلن ضمه للهولندي كودي جاكبو قادما من صفوف أيندهوفن.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء برينتفورد: "أنا أدرب ليفربول منذ 7 سنوات و3 أشهر، في كل فترة انتقالات تحدث الأمور نفسها".

وأضاف الألماني "نتحدث عن هذه الانتقالات كما لو كان المال لا يلعب دورا هاما".

وتابع "الأمور لن تدار هكذا أبدا، لن نضم لاعبين جدد من أجل إنفاق المال فقط".

وأوضح "لا أريد أن أحبط أي شخص، لكننا تعاقدنا مع لاعب متميز مثل كودي جاكو ثم نجد البعض يقول (من التالي؟)".

وواصل كلوب "يقولون ذلك كما لو لم يكن لدينا فريق، بصراحة لا يمكن أن نلعب مثل بنك الحظ. لن نفعل ذلك أبدا".

وشدد "جزء كبير من فلسفتي يعتمد على العمل الجاد والثقة الكاملة في اللاعبين المتاحين، وليس إبلاغهم باستمرار أننا بحاجة إلى لاعبين جدد في مراكزهم".

واستمر "من الواضح أنك بحاجة إلى لاعبين جيدين في المراكز كلها، وربما فريقين في المستوى نفسه، حتى تتمكن من تدوير الفريق بشكل مستمر".

وأتم "إذا كان هناك شيء يمكننا القيام به في سوق الانتقالات وهو العثور على اللاعب المناسب في ظل الوضع المالي المناسب، سنفعل ذلك. وإذا لم يكن كذلك، فعندئذ لن نفعل".

وبضم جاكبو يستمر ليفربول في إبرام صفقاته خلال أعياد الكريسماس وتقديمها كهدية لجمهوره في السنوات الأخيرة، بعدما تعاقد مع كل من فيرجيل فان دايك وديوجو جوتا ولويس دياز.

اللاعب الهولندي سيرتدي القميص رقم 18 في ليفربول.

وتألق جاكبو البالغ من العمر 23 عاما مع منتخب هولندا في كأس العالم وقدم مستويات مميزة وسجل 3 أهداف.

ولعب كودي خلال النصف الأول من الموسم الجاري 34 مباراة مع فريقه ومنتخب بلاده، سجل خلالها 18 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

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جاكبو نشأ في أيندهوفن، وتدرج عبر المراحل السنية المختلفة قبل الظهور مع الفريق الأول في فبراير 2018.

شارك في 159 مباراة مع ناديه الهولندي في جميع المسابقات، وسجل 55 هدفا.

ولعب جاكبو 14 مباراة مع منتخب بلاده بعدما ظهر لأول مرة أمام مقدونيا الشمالية في يورو 2020.

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