جوارديولا: هالاند أو ألفاريز؟ يمكنهما اللعب معا

الإثنين، 02 يناير 2023 - 12:24

كتب : FilGoal

جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي وليفربول – كأس الدرع الخيرية

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه لا يستبعد البدء بالثنائي إرلينج هالاند وجوليان ألفاريز في التشكيل الأساسي لفريقه.

ويعتمد جوارديولا منذ بداية الموسم على اللعب بمهاجم صريح واحد وهو هالاند مع إمكانية الدفع بألفاريز في الشوط الثاني أو المباريات التي يغيب عنها هالاند للإصابة أو للراحة.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "في الدقائق الأخيرة ضد إيفرتون كنا بحاجة إلى لاعبين لديهم حس تهديفي للذهاب إلى منطقة الجزاء ولكن رغم ذلك لم يكن الأمر سهلا ولهذا السبب دخل ألفاريز كبديل".

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وأضاف المدرب الإسباني عن لاعبه الأرجنتيني المتوج بكأس العالم "لقد استراح لمدة أسبوع أو 10 أيام، هذا ليس بالكثير بعد نهائي كأس العالم".

وتابع "لدينا 2 من المهاجمين لتسجيل الأهداف، ولكننا نسعى دائما لخلق الفرص، وهذا الأمر يحتاج أحيانا إلى نوعيات أخرى من اللاعبين".

وشدد "لكن بالطبع يمكنهما اللعب معا، خاصة ضد الفرق التي تلعب بـ5 مدافعين، يمكن أن يحدث ذلك".

يذكر أن الثنائي انضم إلى الفريق السماوي في بداية هذا الموسم.

النرويجي الشاب تعملق في بداية مشواره مع سيتي، إذ سجل 27 هدفا في 21 مباراة فقط مع حامل لقب الدوري الإنجليزي.

ووصل هالاند إلي الهدف رقم 21 خلال 15 مباراة فقط في الدوري هذا الموسم.

بينما لعب ألفاريز 21 مباراة معظمها كبديل، وسجل 7 أهداف.

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