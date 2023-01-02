كلوب يوضح فرص جاكبو في الظهور أمام برينتفورد

الإثنين، 02 يناير 2023 - 11:55

كتب : FilGoal

كودي جاكبو - ليفربول

استبعد يورجن كلوب مدرب ليفربول إمكانية ظهور لاعبه الجديد كودي جاكبو أمام برينتفورد يوم الإثنين.

وبدأ ليفربول فترة الانتقالات الشتوية بصفقة قوية حين أعلن ضمه للهولندي كودي جاكبو قادما من صفوف أيندهوفن، لكن اللاعب ينتظر الحصول على تصريح العمل من أجل المشاركة مع الفريق.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "إذا عملت في جهات إصدار تصريح العمل، سأستيقظ مبكرا في الساعة 6:30 صباحا للتوقيع على هذه الأوراق".

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وأضاف المدرب الألماني "لست متأكدًا من حدوث ذلك".

وتابع "لا يمكنه التدرب مع الفريق حتى يتم توقيع هذه الأوراق".

ويحل ليفربول ضيفا على برينتفورد ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

قبل أيام، قال كلوب إن فرصة ظهور جاكبو أمام برينتفورد ضئيلة لأن أوراق تصريح العمل لم تكتمل بعد بسبب عطلة البنوك، مشيرا إلى أنه ربما يتواجد أمام ولفرهامبتون في المباراة التالية.

اللاعب الهولندي سيرتدي القميص رقم 18 في ليفربول.

وتألق جاكبو البالغ من العمر 23 عاما مع منتخب هولندا في كأس العالم وقدم مستويات مميزة وسجل 3 أهداف.

ولعب كودي خلال النصف الأول من الموسم الجاري 34 مباراة مع فريقه ومنتخب بلاده، سجل خلالها 18 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

وبضم جاكبو يستمر ليفربول في إبرام صفقاته خلال أعياد الكريسماس وتقديمها كهدية لجمهوره في السنوات الأخيرة، بعدما تعاقد مع كل من فيرجيل فان دايك وديوجو جوتا ولويس دياز.

جاكبو نشأ في أيندهوفن، وتدرج عبر المراحل السنية المختلفة قبل الظهور مع الفريق الأول في فبراير 2018.

شارك في 159 مباراة مع ناديه الهولندي في جميع المسابقات، وسجل 55 هدفا.

ولعب جاكبو 14 مباراة مع منتخب بلاده بعدما ظهر لأول مرة أمام مقدونيا الشمالية في يورو 2020.

كودي جاكبو ليفربول يورجن كلوب برينتفورد الدوري الإنجليزي
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