رقمان مميزان في انتظار محمد صلاح أمام برينتفورد

الإثنين، 02 يناير 2023 - 11:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في برينتفورد

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على برينتفورد ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي يوم الاثنين.

لو نجح صلاح في هز شباك برينتفورد سيرفع رصيده من الأهداف مع ليفربول في الدوري خارج ملعب أنفيلد إلى 56 هدفا، ليصبح أكثر لاعبي الفريق تسجيلا للأهداف خارج قواعده منذ انطلاق المسابقة بشكلها الحالي عام 1992.

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ويتساوى صلاح حاليا مع مايكل أوين برصيد 55 هدفا.

الهدف المنتظر من صلاح سيرفع رصيده الاجمالي من الأهداف بقميص ليفربول إلى 173 هدفا، وبذلك سينفرد بالمركز السابع في ترتيب هدافي الحمر عبر التاريخ.

ويتساوى النجم المصري حاليا مع الأسطورة كيني دالجليش برصيد 172 هدفا.

ويواصل صلاح تألقه مع ليفربول بموسمه السادس بعدما انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 277 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 172 هدفا وأرسل 69 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول برينتفورد الدوري الإنجليزي
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