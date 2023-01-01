فرج عامر: صفقة انتقال خالد عبد الفتاح إلى الأهلي انتهت بنسبة 80%

الأحد، 01 يناير 2023 - 23:26

كتب : FilGoal

خالد عبد الفتاح - سموحة - طلائع الجيش - الصور من حساب سموحة

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن اقتراب خالد عبد الفتاح ظهير أيمن الفريق من الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال فرج عامر عبر قناة أون تايم سبورتس: "صفقة انتقال خالد عبد الفتاح إلى الأهلي انتهت بنسبة 80%".

وأضاف "المفاوضات مستمرة مع الأهلي بشأن انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء ويوجد 5 أندية مصرية تريد ضم اللاعب".

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وواصل "بنسبة كبيرة خالد عبد الفتاح سينتقل إلى الأهلي رغم أن عرض الأحمر ليس العرض الأكبر".

وشدد "خالد عبد الفتاح أهلاوي ويريد الانتقال إلى الأهلي".

وأكمل "يوجد مفاوضات مع الأهلي لضم الثلاثي حسام حسن وزياد طارق ومحمد مغربي، ولدينا لاعبين في نفس مركز محمد محمود لذلك لا نتفاوض معه".

وأفصح "لا نمانع عودة محمود شبانة إلى الزمالك".

وأشار "سنتعاقد مع حوالي 6 أو 7 صفقات لأن سموحة يتواجد بمركز لا يليق به".

وأتم تصريحاته "لا يوجد أي حديث بشأن تغيير الجهاز الفني وطارق العشري مستمر مع الفريق".

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